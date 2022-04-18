國內首起兒童重症　陳偉杰：衛生局要檢討通報流程

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陳偉杰指出，這不僅要檢討、整個通報的流程都需立刻調整，雖然指揮中心說周三要訂出「兒童送醫要件」，但整個流程豈止是攸關兒童而已，必須讓全體民眾都能獲得最快速的救援處理；因此，要求衛生局不能只靠中央的命令和標準，新北市還要有更即時的反應機制與流程，才不會延誤民眾送醫。
陳偉杰強調，如今疫情已迅速發展，政府又放寬校園停課標準，很有可能「中重症病患」持續的增加，尤其沒有接種疫苗的兒童；民眾對在確診時緊急通報的對象有很大疑慮，第一時間究竟該打給「衛生局」、「1922」獲「119」？要求衛生局加強宣導，告知民眾最正確與最迅速的通報方式，以免憾事再次發生。
林金結質詢，當1922都打不進去的時候，民眾能不能自行開車或叫Uber前往就醫？新北市的消防局、衛生局能不能解決補足這個缺口？衛生局副局長高淑真點頭回應「可以！」消防局長黃德清也說，民眾有需要可以直接打119，救護車都會隨時出動，未來跟衛生局會更密切合作。
林金結直指，他曾接到民眾陳情，1922根本打不進去，後來民眾在醫院進加護病房準備插管時，還請家屬跟議員說「若不幸走了，會在天上保佑他，謝謝議員的協助」；這件事情讓他覺得民眾在1922面前顯得好卑微，人命就這麼輕賤嗎？此外，衛生局應該透過里鄰的系統，將SOP以及兒童照護資訊廣為周知。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。