熱狗上演《華燈》秀！左擁右抱美魔女　高喊阿姨我愛妳

身邊不乏辣妹圍繞的饒舌天王MC HotDog熱狗，睽違3年不見口味否變，新歌《阿姨》不僅高唱「阿姨我愛你」，更歌頌阿姨的「緊」，藉歌詞對阿姨直球告白，在MV中還讓多位風韻猶存的美魔女阿姨團團圍繞，他左擁右抱「阿姨軍團」的畫面猶如置身《華燈初上》溫柔鄉，令人看完不禁直呼：「有漂亮阿姨陪伴真香！」





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▲熱狗掌握時事梗，新歌MV寫出年輕人苦悶心聲。（圖／本色音樂提供）

▲熱狗（中）在《阿姨》MV特別KUSO演出，化身為「追愛阿姨魔鬼教官」。（圖／本色音樂提供）

熱狗打趣說這次寫歌會把「歪腦筋」動到「阿姨」身上，其實是自己在「阿姨我不想努力了」這句跨世代流行語感受到背後隱藏的社會寓意，他表示：「近年經濟已經夠差，加上又遇到疫情肆虐，有時候我真的覺得這一代的年輕人很衰，是真的超衰那種！他們不是不努力，但你要他們怎麼努力？這麼努力了又能幹嘛？！」一語道破這世代無力感，熱狗決定寫歌替年輕人發洩，藉由網路用語唱出大家對現實的苦中作樂及無可奈何地自嘲，並用輕鬆詼諧的方式對這個殘酷的食物鏈表達笑中帶淚的抗議。





他在歌詞中大膽稱讚阿姨很「緊」，還毫不遮掩要對她們「掏小老弟」示愛，言詞中充滿戲謔氛圍及想像空間，被問到如此「直白」歌詞會擔心兒女聽完的反應？他表示：「我寫歌沒有管那麼多，有時候帶點幽默感跟想像來聽歌會比較有趣些！」會把大家覺得有點「黃」的用句入歌，熱狗更來個「神解釋」，他笑說：「像阿姨年紀比較大了肯定比較『鬆』，但我故意寫『很緊』有個幽默在那，但其實一定是指哪個『鬆』或『緊『嗎？不能是手頭或口風嗎？好玩的地方就在這邊！」





▲熱狗（中）轉變風格不愛台妹，在《阿姨》MV偏愛熟女。（圖／本色音樂提供）

▲熱狗（左）與人氣網紅樂咖合拍《阿姨》MV。（圖／本色音樂提供）

熱狗在《阿姨》MV特別KUSO演出，化身為「追愛阿姨魔鬼教官」大開「追愛阿姨」訓練班，在MV中特訓飾演宅男魯蛇的人氣網紅「樂咖」(陳奕凱)，從操體能伏地挺身到臨場模擬對稻草假人做「空幹」訓練樣樣來，努力最終或阿姨垂憐，天馬行空又戲謔十足的劇情讓人看完會心一笑！樂咖首次與饒舌天王熱狗合作的他展現無俚頭演技令人刮目相看的同時，兩人更產生意外的逗趣的化學火花，讓熱狗大讚：「樂咖真的超級會演，渾身都是戲，專業有很有喜感！」



