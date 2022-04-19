封城傷經濟！北京下通行令　傳外國駐華商會急晤中國高層

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會議又要求穩定產業鏈供應鏈，通過2000億元（人民幣，下同）的科技創新再貸款，以及用於交通物流領域的1000億元再貸款，撬動1兆元資金，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等重點産業和外貿企業白名單。
上海及多地的抗疫措施嚴格，已經引發多國關切，《彭博社》17日披露，隨著Omicron變種毒株在中國不斷蔓延，相關應對措施已損害到經濟運行，外國商會和公司代表18日會見中國商務部部長，討論防疫限制措施對外國在華企業的影響。
報導並引述中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）的說法，認為本次會議是外國商界人士與中國高級官員分享擔憂的機會，說明當前形勢的緊迫性。在這之前，據《路透社》報導，中國歐盟商會曾於8日致信給中國國務院和副總理胡春華，詳細說明中國防疫措施如何影響到歐洲公司，並呼籲中國調整防疫措施，因為舊方法無法克服Omicron帶來的防疫挑戰，目前為控制疫情而採取的措施正在造成「重大干擾」。
此外，日本駐上海總領事赤松秀一15日也致函上海副市長兼疫情防控工作領導小組副組長宗明，反映在滬日企因防疫措施面臨的諸多困難，希望能解決封城導致日本企業損失和其他業務中斷的擔憂，因為已接到越來越多日企的申訴。
截至發稿時間為止，尚無有關本次會晤的新消息傳出，不過面對外界批評如潮，北京仍誓言繼續「清零」不動搖，中國官媒《人民日報》18日再度發表評論文章，呼籲全民支持習近平提出的防疫政策，種種跡象都顯示清零政策不會改變，但如何在經濟民生與清零之間取得平衡，並平息內部不同的抗議聲浪，將是北京的重大考驗。
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