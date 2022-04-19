寶雅為何能越開越大間？「3神級優勢」眾點頭：靠它賺飽

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另外，也有網友以「為什麼寶雅有辦法開這麼大間啊？」為題發文，表示真的很佩服寶雅，每間都開超大間，賣的不過是一般生活用品，且很多東西幾乎都可以網購的到，「其他大賣場也很多買的到，但它就是開這麼大間，且客群是比較年輕的族群，卻在現在的電商時代仍能屹立不搖，股價也翻好幾倍，每間都在比大間的，比其他藥妝店大很多，很好奇到底是為什麼可以越開越多間？寶雅有什麼吸引力嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「龍妹正妹和老妹都會去買的店」、「我記得寶雅化妝品都有試用的可以親自用看看」、「沒有女人能拒絕寶雅，從來沒有」、「女生愛逛，而且女生通常也不愛一個人逛，都找伴，2人都買東西的話，營業額就上去了」、「經典名言：女人的生活離不開寶雅」。
綜合網友留言，「商品齊全」、「空間寬敞」和「有提供廁所」三大優勢是眾人認為寶雅無敵的主要原因，「寬敞明亮整齊」、「因為有廁所」、「環境比起其他間來講，比較舒服」、「平價開架美妝很齊全」、「寶雅超大間」、「廁所很舒適」、「超大間的廁所」、「可以一次買足很多東西啊，方便」、「一進去就會什麼都想買，因為東西蠻齊全的」、「空間明亮+廁所」、「東西品項太多，空間明亮寬敞，靠這些就賺飽了」、「東西齊全+多樣化，各種都有，環境寬敞明亮，讓人逛得爽」、「方便寬敞明亮種類多，一次買齊是優點」。
但也有網友認為，「寶雅我常去，但只買特價品」、「之前聽某店的店長說寶雅每月可以賺五百萬以上，那時候也很懷疑，後來常去比價才發現很多東西都比別人貴，一不小心就會被多賺很多」、「寶雅的東西其實沒有比其他家便宜，但一進去就會什麼都想買，因為東西蠻齊全的」。（編輯：郭佩蓉）