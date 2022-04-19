麥當勞「隱藏餐點」曝光！店員點餐愣住 眾驚：太晚知道
麥當勞憑藉著獨特風味的薯條，加上時不時推出新商品，在台灣可以說是速食一哥，深受不少老饕的喜愛。不過，吃那麼多年麥當勞的你，可否聽過連店員可能都搞不清楚的餐點到底是什麼呢？就有網友分享自己去麥當勞點餐時，告知店員想要吃「漢堡」，結果店員卻搞不懂顧客需求，其真相曝光之後，引發網友廣大熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「去得來速點『漢堡』，結果講了老半天店員根本不知道我要什麼東西......一開始說要漢堡的時候，店員還說『我們有很多漢堡，請問你要哪一種？』.....我真的是不知道怎麼解釋，因為那個名字就是『漢堡』啊.....最後跟店員說沒有起司那個他才終於聽懂，常常點餐都這樣QQ」
原來，原PO想要吃的「漢堡」即是菜單上沒有的隱藏餐點，據了解，該漢堡已經在麥當勞販售多年，主要就是「沒有起司」的牛肉漢堡，一個售價為30元，由於菜單上面沒有，常常連新進員工都不知道「漢堡」的真面目到底為何，才會引發與顧客溝通上有困難。
貼文一出，網友紛紛回應「修蛋幾咧，麥當勞還真的有這種漢堡啊....」、「一開始我以為你在整店員，點開圖，我要跟你道歉，原來真的有叫『漢堡』的漢堡」、「真的建議麥當勞改掉這個漢堡的名稱.....不然真的太容易問號了」、「推薦麥當勞改成漢堡堡！這樣可愛又好吃」、「原來有這款....每次都想吃牛肉堡但不想吃起司都丟掉，太晚知道了XD」、「以前的店員比較知道啦，現在很少人點了，也難怪現在的店員霧煞煞」；另外，也有不少內行人建議「直接說30元漢堡，店員一定會懂」、「我要一個30元普通漢堡，這樣點最快喔」、「30元漢堡正解，絕對能聽懂」。（編輯：張嘉哲）