重回萬七！台股早盤漲逾200點 台積電回神、車用相關旺
美股昨（18）日四大指數走跌，不過台北股市今（19）日早盤開高走高，早盤一度漲逾200點，來到17106點，漲幅1%以上。權值股台積電早盤漲7元，來到568元。聯電與聯發科漲2到3%多。而今日焦點為航運、觀光旅遊、車用電池與特斯拉概念股。
美股道瓊指數19日下跌39.54點，或0.11%，收34411.69點；那斯達克指數下跌18.72點，或0.14%，收13332.36點；標普500指數下跌0.9點，或0.02%，收4391.69點；費城半導體指數上漲57.0點，或1.88%，收3085.2點。
台北股市今日開盤漲27.47點，加權股價指數以16926.34點開出，早盤一度漲逾200點，來到17106點，漲幅1%以上。權值股台積電早盤漲7元，來到568元，聯電漲約2%，來到47元。聯發科強勢漲3%，來到859元。南亞科、群創、友達、大立光、國巨、旺宏、力積電、日月光漲逾1到3%。
而今日航運股相對強勢，長榮、陽明與萬海早盤漲2%以上。觀光旅遊股也表現不錯，夏都、鳳凰、山富、五福、美食-KY、六角漲逾1到2%，長榮航漲2.7%、華航漲逾3%。另外車用電池概念股紅通通，立凱-KY、貿聯-KY、美琪瑪、致茂、康普漲2到4%。特斯拉概念股同致、順德漲3%以上。