疫情期間提供「網路下單」，彩券行淪詐欺共犯

蔡姓嫌犯因沉迷於運動彩券，竟涉嫌利用彩券行的「線上刮刮樂選購系統」帳戶後，即以「三方詐騙」手法行騙，在社群網站販售遊戲王卡、禮盒等商品，吸引消費者將商品款項匯入彩券行帳戶內進行下注，待中獎領取中獎獎金或剩餘款項；消費者發現未出貨時，遂向警方報案，彩券行帳戶也遭列為警示帳戶淪為詐欺共犯，全案依違反刑法詐欺罪嫌將蔡嫌移送法辦。
高市警局刑事警察大隊偵五隊長林俊宏表示，高市警局日前接獲報案，有民眾在臉書販售遊戲王卡、禮盒等商品之社群網站遭詐騙，清查被害人近20位，損失共計約新台幣30萬元，經報請高雄地方檢察署偵辦，遂即於嘉義市西區新民路拘提蔡姓主嫌到案，當場查扣做案用手機等證物，全案依違反刑法詐欺罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。
林俊宏表示，全案運用165反詐騙平台大數據資料、金流資料分析，追查出蔡姓犯嫌真實身分，發現蔡嫌同時涉及他件詐欺案通緝中且為躲避查緝，皆投宿在短租旅館、汽車旅館，經專案人員調閱監視器、住宿資料，逐一過濾分析，於日前將蔡嫌拘提到案。
高雄市刑事警察大隊提醒民眾，網路向陌生人購買商品陷阱相當多，民眾應當慎重小心，也要注意勿將名下銀行帳戶借予他人使用，避免成為詐欺犯罪集團覬覦的目標，由於詐騙手法推層出新，防不勝防，倘有疑義，可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢求證外；另外高雄市刑事警察大隊設有FB粉絲專頁也將不定期會更新告知「詐騙手法」及相關打擊詐欺犯罪資訊，請多利用。