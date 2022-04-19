防彈背心子彈一打就穿！時力批國軍裝備不安全籲改善

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另外，邱顯智也指出，官兵抱怨攜行包、彈夾袋不耐用，簡單一句就是「粗製濫造」，國防部還下令要求不能使用自購裝備。希望基層官兵的心聲國防部能夠解決問題，而不是解決提出問題的人。
立委王婉諭表示，保護國軍的裝備的規格老舊和驗收標準的爭議問題，早已存在多時，但軍備局卻始終不願正面回應這些疑點。以頭盔為例，頭盔應通過「貫穿測試」、「防破片測試」、「凹陷測試」，美國通用的 ACH 頭盔即會進行前述測試。然而，國軍到在2017年的建案卻還是採取1981年公布的老舊頭盔標準，該標準中，完全沒有「凹陷測試」，而不抗凹陷的頭盔，經射擊會因為擠壓頭骨而造成士兵傷亡。
王婉諭表示，經詢問軍備局卻獲得回應表示，現在正在針對凹陷測試的標準與程序進行研究，預估評估時間為2年，讓人不禁質疑，國軍新型個裝的製造、普發已經過了5年，為什麼一直到現在才在研究標準？而美軍測試頭盔時，也會模擬高溫曝曬和海水浸泡進行測試，這都是台灣常見的戰場環境，國軍沒有理由不做測試。然而，國軍卻僅有製造子彈時會進行環境測試，製造防護裝備時完全沒有相關測試。
王婉諭再以抗彈板為例，指出國軍同樣採用較老舊的抗彈標準（NIJ-STD-0101.04），而非早於2008年即公布的、現行國際通用的標準（NIJ-STD-0101.06）。選用舊版標準，導致抗彈板就和頭盔一樣沒有環境測試，規避了新版驗收標準裡的標準溫度和濕度，以及受高溫與潮濕影響之環境。
王婉諭指出，軍備局迄今對共軍通用的子彈也完全沒有概念，更別提採取美軍做法：在通用抗彈標準之外，另外加測未來可能要實際面對的威脅彈種，也就是共軍的DBP87步槍彈，或者最新的DBP10步槍彈。國防部僅以動能的紙上計算來檢驗抗彈板的防護力，這根本忽略軍備上的常識：彈頭設計、材質與結構等因素，都會影嚮到子彈的穿透力。她質疑，國防部難道是把國軍的生命當玩笑嗎？用 40 年前的標準來測試、驗收，除了怠忽職守外，難以想到其他解釋。
立委陳椒華指出，理論上軍用品設備規格訂定、生產製造與驗收業務因彼此可能有相互監督的關係，應由獨立的三個單位來負責，但是在我國，這三個工作都由軍備局來負責。舉例而言，軍備局部分生產設備品質仍未精良，是否影響源頭所設定的裝備規格；而產出的裝備品質如有問題，在軍中強調服從的文化裡，軍備局的驗收單位是否能夠如實驗證，也讓人存疑。
陳椒華以頭盔為例，當初陸軍提出所提規格為NIJ-STD-0106.01標準中的IIIA等級，而實際上該標準最高只到II級，陸軍提出的規格並不存在，因此，後續產製的頭盔規格，實際上為軍備局協調而來，並非國際通用的標準。為何不採取國際通用的標準，卻未見軍備局說明。軍備局主張自己轄下的「規格驗測中心」為一獨立單位，但是在強調服從長官、相對封閉的軍隊文化之中，也很難期待該中心能客觀驗測軍備局生產製造中心所製造的裝備。
陳椒華呼籲，國軍的軍備規格應該要接軌國際，在設計與需求端採用美國軍規或北約標準，在驗收端，更因納入第三方公正驗證單位，才能確保有好的裝備保護國軍，讓國軍可以安心的保衛國家。