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Angelababy離開黃曉明成「落難公主」　遭排擠失明星光環

▲Angelababy離婚後成落難公主，慘遭排擠又失明星光環。（圖／Angelababy IG）
▲Angelababy離婚後成落難公主，慘遭排擠又失明星光環。（圖／Angelababy IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-19 10:39:022022-04-19 11:22:19

Angelababy（楊穎）與黃曉明曾是的大家心中「男帥女美」的童話夫妻，不過今年1月底突然透過微博宣布離婚消息，震驚外界，而2人分道揚鑣後一舉一動被受關注，近日就傳出原本是「寵妃」的Angelababy離開黃曉明後，瞬間淪為「落難公主」，在節目中被其他藝人排擠。

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陸綜《奔跑吧》第10季嘉賓包括李晨、鄭愷、Angelababy、蔡徐坤、白鹿、周深、林允、宋妍霏和孟佳，其中從第1季就開始主持的元老級人物Angelababy，卻被爆料遭到白鹿、宋妍霏等女嘉賓排擠，從曝光的照片中可以到，Angelababy孤單的跟隨在2位女星身後，臉上也不見笑容，加上白鹿、宋妍霏曾合作、私交甚篤，所以此事不無可能。看來Angelababy現在在婚姻上不僅失去依靠，在演藝圈也失去光環、身價，讓許多粉絲相當擔心，希望該節目的製作單位可以公正以待。

▲Angelababy傳出在《奔跑吧》被排擠。（圖／網紅物語微博）
▲Angelababy傳出在《奔跑吧》被排擠。（圖／網紅物語微博）
事實上，雖然Angelababy五官精緻、美若天仙，不過她也是在與黃曉明認愛後，才躋身成一線藝人，而現在失婚，在演藝圈的一線地位似乎也不保，除了被排擠之外，還傳出她遭換角、被代言了8年的金飾品牌棄用，讓外界不勝唏噓。

▲黃曉明和baby當年世紀婚禮轟動演藝圈。（圖／黃曉明工作室微博）
▲黃曉明（左）、Angelababy一月底宣布離婚。（圖／黃曉明工作室微博）

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