本土疫情持續延燒！桃園警分局爆16警官確診 感染源不明
國內本土疫情持續延燒，今（19）日傳出，桃園警分局有16名警官PCR陽性確診，分局還有274人的採檢待出爐，確診人數恐再增，目前警方已進行全面篩檢並實施大範圍清消，詳細狀況仍待指揮中心進一步說明。
據指出，該分局偵查隊及埔子所各有1名警員，昨因身體不適就醫，經採檢後確診，因此分局立刻通知全體人員進行快篩，並且緊急清消。快篩結果有10多名警官呈現陽性，分局緊急將人送醫PCR採檢，稍早結果陸續出爐，已有16人PCR陽性確診，另有274人採檢中。
桃園警分局表示，分局目前已規劃人員分組、分流上班機制，避免群聚接觸，降低交互感染風險，並要求所有人員確實做好個人衛生管理，值勤期間全程配戴口罩、進出駐地需量測體溫及使用酒精消毒，將全力遏制疫情擴散，並兼顧轄區治安維護工作，後續將視狀況做滾動式調整。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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