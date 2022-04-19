實價登錄上路10年！全台房價狂漲48.6%　冠軍縣市翻2倍

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根據《591實價登錄》統計，實價登錄制度上路以來，房價漲幅以台南市位居六都加上新竹縣市中的第一位，10年增加近2倍達到189.0%，分析台南市漲幅前3名的行政區分別為安南區、南區以及仁德區。安南區在北外環快速道路建設下，縮短與南科之間的距離，區域內熱門的九份子重劃區，吸引不少南科新貴置產，推升當地房價。而南區則有水交社重劃區與舉喜重劃區，前者鄰近市區，生活機能完善；後者有86快速道路，接收不少南科工程師、安平工業區客群。仁德區因為聯外交通便利，且工業區就業機會帶來人口紅利，還有捷運藍線議題，吸引不少東區外溢買盤。
漲幅第二名為高雄市，房價漲幅達到137.8%；增幅前3名的行政區依序為大寮區、小港區及橋頭區，皆為高雄蛋白區，房價原屬低基期具補漲效應。大寮與小港因工業區大量就業機會支撐當地住宅需求，同時有捷運行經、機能不俗；此外，小港還有新光三越OUTLET「SKM Park」進駐，發展成熟。而橋頭除了原有的科學園區議題外，去年底台積電宣布在鄰近的楠梓設廠，連帶也讓橋頭新市鎮房市火熱。
至於漲幅第三名的台中市，房價成長最多的區域依序為潭子區、清水區及東區。潭子受惠國道四號豐潭段連接台74線重大建設，成為山城出入門戶，逐漸消弭與市區的落差，不少北屯外溢買盤到此置產。清水則因為三井OUTLET進駐，台中港重劃區推案大爆發，加上往返中科便利，房價親民的海線吸引不少中科新貴，房價搖身一變。最後東區近年在大車站計劃、鐵路高架化、三井LaLaPort等題材下，為房市帶來利多，翻轉以往市容老舊的印象，助長房價跳升。
另外，房價成長速度超越全台平均的還有桃園市及新竹縣市，桃園因為大量雙北輕移民，房價10年來成長8成，尤其交通便利之處，漲勢明顯，包括龍潭、楊梅以及桃園區。龍潭因國道3號增設龍潭第二交流道，也讓該區吸收部份來自國道3號沿線南下的北客。而楊梅則因五楊高架縮短往返台北的距離，促使雙北買盤增加。桃園區則有捷運綠線，未來可轉乘至台北，加上區域內有中路、經國及小檜溪等眾多熱門重劃區蓬勃發展，房價表現亮眼。
新竹縣市這10年房價漲幅超過6成，以竹科買盤為主的新竹，漲幅最多的行政區依序為竹北市、北區及香山區。其中竹北區域內包括縣一、縣二、縣三與高鐵特定區4大重劃區，為竹科客首選，推升房價飆漲。而北區為新竹舊城，生活機能完善，在鄰近的東區房價大漲之下，外溢效應優先受惠，不少竹科新貴轉往區域內的金雅重劃區購屋。而香山區則因公道三新闢道路，不僅加速到竹科的距離，同時也吸引部分來自頭份及竹南的客群。
而房價漲幅尾段班就屬雙北市，在房價基期較高之下，10年漲幅分別為新北市42.2%與台北市20.7%。新北市房價成長最多的行政區依序為板橋、鶯歌與三峽。板橋各區段發展差異大，不少邊陲地段易拉低整體房價，不過自2016年江翠重劃區推出首案後，近年交易量多集中此，加上捷運環狀線通車，板橋房價表現更是扶搖直上。而鶯歌與三峽受惠於捷運三鶯線興建，尤其在三峽北大特區機能發展成熟之下，房價逐年走高，致使鶯歌吸收北大特區外溢買盤。
房價漲幅之末就屬台北市，10年僅成長2成，增幅依序為萬華區、南港區與北投區。萬華區除了既有的西門町商圈機能發達，加上西區門戶計劃題材與萬大中和線動工加持，推升整體行情表現。而南港區則擁有四鐵共構、南港經貿園區、南港生技園區、流行音樂中心及三井Lalaport進駐，建設議題豐富，房價看漲。捷運紅線行經的北投區生活機能成熟，更擁有大型醫學中心，買盤除了醫師外，親民的房價也吸引周邊士林天母退休族，且士林北投科技園區建設利多，房價可望再上漲。