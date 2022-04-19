COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／Embiid領技術犯規後甦醒轟31分　76人首輪2連勝暴龍

▲Joel Embiid領技術犯規後甦醒轟31分，76人2連勝暴龍。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joel Embiid領技術犯規後甦醒轟31分，76人2連勝暴龍。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-19 10:50:57

「大帝」再次發威！Joel Embiid今(19)日攻下31分11籃板，個人季後賽第10次30+10，隊史紀錄僅次「籃球皇帝」Wilt Chamberlain，率76人以112:97勝暴龍，取得季後賽首輪2:0領先，也讓教頭Doc Rivers喜獲個人季後賽第100勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
76人首戰以131:11擊敗暴龍開胡，今天次戰一開場就火藥味十足，僅打了90秒就爆出衝突，Embiid和OG Anunoby在籃下對抗到起口角，裁判和隊友們緊急拉開2人，隨後各賞50大板，收下1次技術犯規。

這次衝突過後Embiid像睡著的獅子被叫醒，首節即轟下19分，率76人逆轉開局2:11落後，首節打完來到32:33相差1分，次節換James Harden和Tyrese Maxey跳出來，兩人單節合力貢獻20分，幫助76人反倒以67:52進入下半場。

易籃後，76人多點開花持續拉開領先，反觀暴龍陷入得分荒，全隊僅4人得分上雙，Anunoby攻下全隊最高26分，首節拿下15分的Fred VanVleet後面熄火，全場僅繳20分，暴龍無力反撲。

76人全隊命中率高達52.2%，先發5人得分上雙，Embiid轟下全場最高31分11籃板，Maxey挹注次高23分9籃板8助攻，Harden另添14分6籃板6助攻。
 

NBA／勇士壞消息伊古拉達傷缺第2戰　柯瑞再次從板凳出發

NBA／沒他不行！騎士自1998年後想晉級季後賽必須有詹皇

NBA／史上唯一！CP3生涯第5次奪助攻王　好友詹皇祝賀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀