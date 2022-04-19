NBA／Embiid領技術犯規後甦醒轟31分 76人首輪2連勝暴龍
「大帝」再次發威！Joel Embiid今(19)日攻下31分11籃板，個人季後賽第10次30+10，隊史紀錄僅次「籃球皇帝」Wilt Chamberlain，率76人以112:97勝暴龍，取得季後賽首輪2:0領先，也讓教頭Doc Rivers喜獲個人季後賽第100勝。
76人首戰以131:11擊敗暴龍開胡，今天次戰一開場就火藥味十足，僅打了90秒就爆出衝突，Embiid和OG Anunoby在籃下對抗到起口角，裁判和隊友們緊急拉開2人，隨後各賞50大板，收下1次技術犯規。
這次衝突過後Embiid像睡著的獅子被叫醒，首節即轟下19分，率76人逆轉開局2:11落後，首節打完來到32:33相差1分，次節換James Harden和Tyrese Maxey跳出來，兩人單節合力貢獻20分，幫助76人反倒以67:52進入下半場。
易籃後，76人多點開花持續拉開領先，反觀暴龍陷入得分荒，全隊僅4人得分上雙，Anunoby攻下全隊最高26分，首節拿下15分的Fred VanVleet後面熄火，全場僅繳20分，暴龍無力反撲。
76人全隊命中率高達52.2%，先發5人得分上雙，Embiid轟下全場最高31分11籃板，Maxey挹注次高23分9籃板8助攻，Harden另添14分6籃板6助攻。