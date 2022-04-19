不滿公司化條例！台鐵產工叫陣王國材：員工找你見不見
台鐵公司化條例本周四將在立院進行逐條審查，行政院於2月25日前，未與工會協商便送出條例至立法院，3月24日召開公聽會、4月7日詢答，而這周四將審查公司設置條例，而台鐵上週再緊急招開說明會，但會中不給員工提問。台鐵產工今（19）日於立院外召開記者會指出，詢答當天多位委員引用產工訴求，交通部長王國材也認為合理，交通委員會更通過了應該在條例通過前與三工會妥善溝通、化解爭議、取得共識，請問部長有找產工談嗎? 有化解爭議，還是惡意擴大爭議? 因此產工協尋部長王國材，聽進基層的聲音。
產工表示，以事故為由倉促上路的公司化，是國家卸責的一貫伎倆，說明會都在談論資產開發、劃清土地、如何盈利而非本業運輸安全的討論，僅用一句「安全改革是進行式」，但就是如此未與基層溝通的模式，造成台鐵近年來的大小事故，光是有上新聞的死傷員工就有23位，如果這次國家仍不願意面對來自基層員工的呼救，不敢想像未來再發生下一次事故，又要再犧牲多少旅客與員工。
工會強調，當然理解社會大眾對於改鐵改革有更多的期待，「但也請大家看到身為員工的我們也一樣懇切，但從局長只能聽不能問的說明會、先過條例其餘再談的部長，我們憂心將重蹈過去輕便改革的覆轍。」
對於台鐵安全問題，產工則說，工會一直是堅定改革，希望讓鐵路更安全，所以不論是改革全年無休的班表終結過勞、普悠瑪事故後要求第三方調查、潮州事故要求台鐵局制度改革，去年五一在行政院前訴求安全未落實基層要參與，都可以看到產工訴求的身影，我們不害怕改變，也同意安全不能等，這也是產工積極訴求的，但本身不安全的條例也不該假藉安全的名義硬闖關，鐵路改革不能邊開邊修。
產工也再次重申，將響應企業工會的五一不加班行動，鐵路人為台灣的運輸安全站出來，當台鐵局長、交通部長、行政院長都溝通無效，我們去跟總統說，所以產工發起上凱道爭平安，請總統傾聽鐵路員工的心聲，讓旅客及員工都能快樂出門，平安回家。