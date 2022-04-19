法國美味三重奏　專屬菜單全台五家餐廳期間限定

法國有「美食之都」之美名，為了讓更多亞洲市場的消費者認識與體驗法國頂級美食美酒，由歐盟贊助、為期三年的美食推廣活動「盡享法國美食之夜」，此次將從4月25日到5月1日展開，全台5家優質餐廳共襄盛舉。高雄將在法餐南霸天簡天才師傅「THOMAS CHIEN Restaurant」登場。
「縱享歐洲美食文化」運用法國馬雷恩—歐雷宏IGP生蠔（Marennes Oleron IGP）、夏朗德—普瓦圖AOP奶油（Charentes-Poitou AOP），以及知名的夏布利AOP葡萄酒（Chablis AOP），推出期間限定的專屬菜色。簡天才師傅運用這三樣頂級法國食材，讓饕客味蕾有全新體驗，「炭烤生蠔.夏布利白酒泡泡」白酒醬以夏布利酒加入乾蔥後濃縮、加入奶油、鹽調味，用均質機將白酒醬打成泡泡狀，搭配切段的綠蘆筍及炭烤生蠔。清爽而帶有奶油細緻風味的白酒醬，搭配鮮味十足的⽣蠔，層次豐富而迷人。
「縱享歐洲美食文化」4月25日到5月1日期間限定，不僅以精緻廚藝詮釋來自法國的頂級食材，極富創意的餐酒搭配，更能體驗Marennes Oleron IGP生蠔、Charentes-Poitou AOP奶油與Chablis AOP白葡萄酒所共同譜寫的美味樂章！台北「SEA to SKY- Seafood & Bar」與「Good Food You 主廚的秘密食材庫」、台中「Frenchie Frenchie」與「法森小館L'affection」，高雄「THOMAS CHIEN Restaurant」這五家餐廳同步登場。活動期間於「THOMAS CHIEN Restaurant」消費即可加購「炭烤生蠔.夏布利白酒泡泡」每份520元；另外，也有兩款夏布利葡萄酒可供選擇。