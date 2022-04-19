鑽研無人機運用　台科大學生空拍台中歌劇院獲國際獎

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台科大建築系副教授蔡欣君表示，該系成立「建築實務擴增實境運用實驗室」，並開設二門相關的應用課程，「無人機」課程與業界講師協同教授基本無人機飛行操作與空拍訓練、空拍建築物技巧等，另一門「擴增實境」課程則講授如何運用擴增實境軟體應用於學生們的畢業設計上。
龔照峻藉課程了解無人機在建築設計上的應用，便開始鑽研無人機空拍，拍攝台灣各個城市，陸續花了兩三年時間，累積不同的經驗和空拍照，並深入探索自己高中就讀的城市－台中。
龔照峻說，空拍機對建築產業是很大的革新，在拍攝台中歌劇院的作品，即透過建築系的專業，分析基地、考量建築3D模型，了解光線角度、日照陰影，並利用建築軟體模擬不同時間點的光線角度，最後選擇以全景照片模式拍攝，記錄台中歌劇院白天與夜晚兩種不同景色，一邊是綠意盎然的城市，另一邊則是閃亮的燈光效果，盼空拍作品能讓更多人看見台灣之美。
台科大校長顏家鈺表示，台科大在不同系所成立總體教學實驗室（Capstone Lab），落實高教深耕計畫的教學創新，除了於建築系打造「實務擴增實境運用實驗室」外，還在化工系成立「智能化化工製程實驗室」，打造業界實務化工廠環境，並於電機系成立「電機應用科技實驗室」，培育太陽光電及風力發電系統人才等等。