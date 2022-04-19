沒疫苗卻與病毒共存　國民黨：兒童能承受莫德納副作用？

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對此，國民黨質疑，先前對於採購BNT疫苗，蔡政府說對岸政治干擾，不願跟上海復星採購，靠鴻海、台積電、慈濟等民間捐贈了1500萬劑；對於BNT疫苗後續的採購，陳時中在月初時才說「採購管道已打開，合約談好即可」，「國家怎麼可能疫苗一直叫私人來捐」。相關談話信心滿滿，也讓民眾對後續疫苗取得樂觀看待。
不過，國民黨表示，對於美國早已核可讓5-11歲兒童施打BNT兒童疫苗，陳時中在4月13日面對質詢時表示「談判已到最後階段」，媒體也紛紛報導「5-11歲疫苗要買到了！」但事實卻並非如此，僅隔4天，4月17日被問到疫苗採購進度時，陳時中卻連連嘆氣，說無法保證何時可以買到，「我實在不敢期望」，並說談判「來來去去已2個多月，每次都有些新的、小的問題」。
國民黨質疑，蔡政府一直自我標榜對美關係多年最佳，但為何採購美國輝瑞公司的兒童疫苗，卻談了2個多月迄今毫無成果？令人質疑政府談判效率遠不如民間。陳時中從開始的信心滿滿，到後來的連連嘆氣，更是充分展現疫情指揮中心的無心、無能與無力。政府採購無方、雙手一攤，國人難道只能自求多福，讓小朋友硬打莫德納、承受可能的強烈副作用？
國民黨強調，民進黨政府政策上要與病毒共存，但對於兒童疫苗卻毫無超前部署，讓眾多家長擔心害怕、無所適從；國民黨強力要求，政府務必在最短時間以最大的努力，購得足量的BNT兒童疫苗，提供兒童、家長有所選擇，讓孩童獲得應有的保護以度過疫情。