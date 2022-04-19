侯友宜哽咽自責！新北2歲童重症不治 併發敗血症致腦炎
新北市一名2歲男童，確診新冠肺炎後引發重症，由於病毒感染相當快速也罕見，衛福部雙和醫院、台大醫院小兒重症團隊進駐共同會診，但病情仍持續惡化，今（19）日上午新北市長侯友宜證實，男童已病逝，對於急救無效一事，侯友宜一度哽咽稱「再怎麼盡力卻沒有挽回性命，深感自責」。
針對重症男童狀況，侯友宜在上午受訪時回「盡力了，很自責」，他說，一早開會聽到這個消息「我非常難過」，希望孩子平安是我們最大心願，相關單位在接獲消息後不斷觀察，也跟家長視訊，要全力挽救這條小生命，但挽回不了相當自責。
侯友宜也說，此事件看見中央的傳染病的防治相關規範有許多限制，這部分應該要快速調整，希望能藉此讓小兒就醫指引找出更好的方式。
雙和醫院表示，男童在14日送至本院急診，到院時已意識不清、高燒且生命徵象不穩定，當下緊急插管並送至負壓加護病房進行搶救，多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見，雙和醫院未爭取更多救治機會，於4月16日邀請台大兒科重症團隊多位專家共同會診，期待儘速達到病情控制且加速治療效率，然男童仍因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於4月19日凌晨03時46分在父母陪伴下辭世。（編輯：林莞茜）