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阿妹演唱會爆工作人員確診！5天足跡曝　主辦單位急回應

▲張惠妹演唱會的工作人員爆確診。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹演唱會的工作人員爆確診。（圖／聲動娛樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

2022-04-19 11:31:05

張惠妹（阿妹）16號剛結束在台北小巨蛋的12場演唱會，因為疫情升溫，參加阿妹演唱會的確診歌迷延伸染疫的人數目前已累積至48人，昨（18）日衛生局還證實演唱會工作人員確診，從4月10日至16日期間，都有小巨蛋足跡，對此，演唱會主辦單位做出回應。

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北市衛生局昨晚公布確診者足跡，其中案「35371」在10日、12日、13日、15、日16日有小巨蛋足跡，時間從下午2時至晚間10時，個案為張惠妹演唱會的工作人員，負責引導動線，較無與觀眾及其他工作人員交談，目前已匡列密切接觸者1人，並預計發送47921則簡訊。

▲張惠妹「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」第9天。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹演唱會的工作人員確診。（圖／聲動娛樂提供）
針對此事，主辦單位回應：「所有工作人員都快篩陰性後才開始工作，我們會配合相關單位提供所需資料。」事實上，阿妹演唱會上的表演者，每3天就會進行一次快篩，工作人員按照規定5天做一次快篩，觀眾出入場都得經過消毒、實名制。

▲張惠妹的共演嘉賓曝光，是獲得多次金曲獎的鋼琴家許郁瑛。（圖／聲動娛樂提供）
▲阿妹演唱會的主辦單位嚴格執行防疫宣導，無奈疫情嚴重。（圖／聲動娛樂提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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