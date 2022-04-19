北檢累計7法警確診　部長上周參加法警長安全演練

台北地檢署一名李姓法警昨天確診，今（19）日上午再新增6名北檢法警PCR陽性，累計共7人確診。因上周五（15日）高檢署在北檢舉辦法警長會議安全演練，法務部長蔡清祥、高檢署檢察長邢泰釗、北檢檢察長林邦樑、全國各級檢察署的法警長都在現場，疫情是否擴大引發關注。蔡清祥上午表示，目前身體並無症狀，也有依照防疫規定戴口罩勤洗手。
蔡清祥表示，上禮拜五因為參加全國的法警長會議，在台北地檢署留滯的時間並不長，跟他們講講話就離開，聽說台北地檢署有位同仁染疫，但是他也沒有到會場來，所以應該不影響大家。
據了解，李姓法警4月負責隨囚車提訊、還押在押被告，18日上午還到台北看守所提訊人犯，結果接獲通報PCR陽性。
台北地檢署18日接獲李姓法警確診後，立即啟動應變機制，先造冊與李姓法警接觸過的人員共26人，初步檢測均為陰性，昨晚北檢也大清消，另也通知法警今天不要在辦公室聚集或用餐，曾與李姓法警接觸、採陰的同仁也都在家待命並快篩。
還原李姓法警上周軌跡，李姓法警15日晚上出現類似感冒症狀，17日到醫院採檢，18日確診。而在13日李姓法警結束北檢專案後，曾與6名法警餐敘，在李姓法警確診後，當天用餐者也有人出現身體不適症狀，經醫院PCR檢測，今天確認一起聚餐的6人全部確診。