要贏要改變！立委何欣純爭取參選台中市長 總統聽到了
民進黨迎戰現任台中市長盧秀燕的人選遲遲未定，立委何欣純今（19日）大動作開記者會，表態爭取市長徵召提名。何欣純批判盧秀燕市長任內沒有解決空污、治安、高房價等問題，台中人值得更有魄力與遠見的城市治理者。與會來賓不斷向黨主席蔡英文喊話，盼她聽到基層心聲、早日讓人選定案，別讓眾多要參選的小雞苦等領頭母雞。何欣純透露昨天下午接到總統祕書電話，已表達當仁不讓的決心。
何欣純今天的記者會，與會者除總統府資政劉昭惠、林佳龍時代副市長張光瑤，還有半數以上、黨內各派系的民進黨籍台中市議員，展現她的高度人和。屬正國會路線的民進黨台中市黨部主委李天生表示，站在黨部立場，應該誰出線就支持誰，但他與何欣純有20年以上交情，她從縣議員做起，本屆以將近15萬票拿下全國立委最高票，最有民意基礎，蔡英文總統即將啟動諮詢，「希望總統聽到我們的聲音，做一個抉擇。」
與會者不斷提及，大家對年底選戰士氣高昂，再200多天就要投票，但台中市遲未決定徵召人選，導致「小雞沒有母雞可以跟、抬轎的沒轎可抬」。何欣純強調當仁不讓，自己有使命感，也有能力為台中帶來改變，希望小英總統知道大家的決心。
何欣純批評現任國民黨市長盧秀燕只會用口號治理城市，任內沒解決台中人關心的空污、治安、高房價等問題，還讓舊市區沒發展、舊縣區沒建設，「連林佳龍時代整治的柳綠川都迅速沒落了」，從賣社宅土地、變更捷運路線到阻擋中火換燃氣機組，都只會用數字魔術硬拗、掩飾自己的無能。
何欣純的大動作引起黨內側目，擔心重演「屏東事件」。她表示近來收到各界力挺丶鼓勵的聲浪，自己有決心拼有決心嬴，希望爭取徵召參選，並沒想造成主席的困擾，一旦小英總統做出最後決定，大家都會團結一致打贏這場選戰。
何欣純也證實，昨天下午她接到主席祕書的電話，已主動表達參選的意願。至於她表態前是否取得前市長林佳龍的支持，她只簡單回答「我事前都有一一去拜訪，有的人時間上沒辦法來」，她透露前陣子遇到也表態爭取市長徵召的林佳龍子弟兵、前交通局長王義川時，有互喊「六年級生加油」。至於外界認為最可能出線的人選、立法院副院長蔡其昌，今回應他不想增加困擾才不表態，她回答「蔡副院長想太多了」，台中基層很焦慮，市議員小雞們需要母雞趕快出現，才不會惶惶不安。