NBA／東契奇缺戰！布朗森跳出轟新高41分 獨行俠戰平爵士
獨行俠主將Luka Doncic依舊沒能夠在季後賽首輪第2戰傷癒歸隊，好在隊友25歲後衛Jalen Brunson今(19)日轟下生涯新高41分，率隊以110:104擊敗爵士，將系列賽扳平成1比1平手。
Doncic在例行賽最後一場遭遇左腿拉傷，季後賽首戰因傷高掛病號，獨行俠以93:99不敵種子序只低1名的爵士，昨天次戰前夕仍傳出Doncic很可能繼續缺席，果真今天只能在場邊觀戰。
不過好在隊友們相當拚命，和爵士拉鋸到第四節剩下4分半鐘，替補登場的30歲德國大前鋒Maxi Kleber連飆2記三分球，單場三分球11投8中創新高，獨行俠反倒領先4分，決勝階段爵士找不到準心，剩下33秒Brunson最後4罰3中鎖定勝局。
獨行俠拿下勝利後，Doncic在場邊給了此役攻下最高41分的Brunson大大的擁抱，Brunson今天出賽42分鐘，25投15中包含6記三分球，外帶8籃板5助攻2抄截，表現相當出色。Kleber則挹注次高25分。
爵士方面，主控Donovan Mitchell拿下最高34分，外帶2籃板5助攻，無奈在最後決勝期熄火，無緣帶隊逆轉，Bojan Bogdanovic添25分5籃板。