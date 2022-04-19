健保資料庫釋憲　林靜儀偕醫、法、學界籲守全民健康資產

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林靜儀強調，參與全民健保不只是個人權利、還存在群體健康的義務，醫學和科學發展最基本的邏輯就是「知識屬於公眾」，醫療進步在於每個人提供的資訊作為公眾利益，透過分析、整理、比對數據，造福台灣、全球醫療重大進步。
林靜儀說，他本身是遺傳諮詢專業，許多症候群和罕見個案是在資訊提供、專業領域互相分享，才能提供對疾病的了解和治療的想法，因此醫學科學研究的資訊分享非常重要。
陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄認為，健保資料是申請健保給付所產生的資料，這是社會互助的結果，民眾在接受健保服務時，不僅是服藥或照 X 光，而是希望「診斷是正確的」，而這正是健保成立、健保資料分享的宗旨。
陳鋕雄也說，研究過程中「看不見個資、只能看到統計資料」，且需要經過專人審查、三天之後才會收到，避免研究者「透過串接再識別的風險」，「個資從頭到尾都沒有離開衛福部」。
陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎則說，以健保大數據的研究成果說明健保資料庫研究的優越性和公益性，例如2009年透過健保大數據研究降低胃癌發生風險，台灣研究而日本將其作為政策實施，8年後日本胃癌顯著下降1/3；另外，以健保大數據研究降低肝癌死亡率、預測肝癌發生風險，改變全世界肝癌治療臨床指引，並將研究成果貢獻給全台民眾、全世界肝癌患者。
台灣公共衛生學會理事長陳保中指出，台灣健保資料有全球唯一的中醫藥資料，對台灣民眾、全球民眾都有重要貢獻，過去包括癌症、慢性病、糖尿病與憂鬱症間的雙向關係、疫苗研究等實績顯著。陳保中強調「資料是救命」，在保障個人隱私之外，是公眾利益，「這樣全球數一數二的資料庫，真的要放棄嗎」？
台大醫院院長吳明賢也透過聲明稿表示，疫情期間，大家都體會到人生最美的風景是「你在、我在、健康在」；健康不止是人民最重要的人權，也是整體國力的展現。法律當然有保障個人隱私的義務，但連規範最嚴的 GDPR 都明定符合公共利益、科學、歷史研究或統計即可使用，更何況一旦可識別化信息去除後，「你的個資就不是你的個資」，而是數據與資料。
吳明賢認為，台灣過去幾年健保資料庫使用在政府及學界規範把關及自律下，運作十分順暢，也未聞有任何弊端，法律固要防弊，但是亦要有興利目的，否則國家社會無法前進，受害仍是全民。
國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅指出，健保資料庫的使用在個資保護有嚴格規定、受到高度資安保護，尤其現在強調精準健康、精準醫療，「臨床試驗、指引的落差和校正」需要健保資料庫大資料做確認。
邱弘毅也舉例，歐美藥廠以西方人標準做指引，但對於亞洲人的適用可能需要調整，「有這麽好的資料庫應該珍惜，在周全資安保護下讓相關研究不斷進展」。
林靜儀指出，3天內聯合聲明的連署突破1400人，這表示專家、學者對本次釋憲案的關切，他也想問，若沒有健保資料庫，醫療界和學界如何用「瞎子摸象」的方式產出好的醫療服務和政策？
林靜儀呼籲，目前規範已明確保障民眾個資，懇請憲法法庭大法官審酌重要資訊和意見作出判決。