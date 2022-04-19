實價登錄10年南二都房價翻倍漲 張金鶚：追高要冷靜思考
實價登錄制從2012年上路以來，根據《591實價登錄》統計，十年來全台房屋單價從18.1萬元上漲至26.9萬元，10年來成長48.6%，其中又以台南市、高雄市漲幅最驚人！房市專家、政大地政系退休教授張金鶚認為，實價登錄上路10年來，歷經1.0、2.0的調整，仍有很多待改進的地方，尤其登錄造假問題依舊無解，反而成為炒房的工具，這點是政府未來應該加強改進的地方。另一方面，南二都過去題材有限，近年來出現「無基之彈」的驚人漲幅，很明顯就是投資客南下炒作所致，民眾是否要在這時間點搶入，最好先慎思自己的需求及能力。
張金鶚指出，實價登錄制度上路以來，雖然歷經變革，但登錄造假問題依舊存在，政府沒有積極稽查並訂出罰則遏止，加上租屋市場缺乏實價登錄，很容易就成為炒作的工具，政府早應該積極透過大數據及逃漏稅進行稽核，加強實價登錄的正確性，才能合理反映出市場真正的行情，遏止炒作的行為。
另一方面，這10年來南二都的房價翻倍漲，張金鶚認為很明顯就是北部投資客南下炒作所致。「南部的房市基期低、CP值相對高，加上有台積電南下設廠等題材發酵，相較於北部漲幅空間有限，自然成為炒房客重要的目標！」張金鶚強調，在政府積極打炒房、央行又逐漸進入升息循環，未來南部房價不可能無限制上揚，下跌風險顯然相對高很多，此時的逃命潮、倒貨潮，會不會成為壓垮駱駝的最後一根稻草，是值得關注的議題。如果有自住需求的民眾，此時是否要追高搶進，應該慎思自己的能力停看聽，避免承擔不必要的風險。