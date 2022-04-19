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糾結年輕才能選議員　林鼎超批民眾黨：防疫才是監督重點

▲爭取國民黨新北市議員提名的林鼎超認為，展現自己的專業及操守獲得選民的認同，才是擔任民意代表最根本的訴求，而並非一昧的賣弄自己的年紀。（圖／林鼎超提供）
▲爭取國民黨新北市議員提名的林鼎超認為，展現自己的專業及操守獲得選民的認同，才是擔任民意代表最根本的訴求，而並非一昧的賣弄自己的年紀。（圖／林鼎超提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-19 12:11:40

台灣民眾黨的新北市議員參選人王如意、陳俊霖、張凱鈞、林家豪，18日於新北市黨部舉行記者會，認為新北市議會不應淪為老人政治，盼交棒給年輕人，引發熱議；民進黨新北市議員王淑慧強調，一個團體的運作不能單靠年輕人，否則民眾黨主席是否也該交棒給年輕人。

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▲民眾黨新北市議員參選人呼籲，新北市議會不應淪為老人政治，必須注入新的活力，交棒給年輕人。（圖／民眾黨新北市黨部提供）
▲民眾黨新北市議員參選人呼籲，新北市議會不應淪為老人政治，必須注入新的活力，交棒給年輕人。（圖／民眾黨新北市黨部提供）
爭取國民黨新北市（三重、蘆洲區）議員提名的林鼎超質疑，台灣正遭受另一波疫情的侵襲，本土確診的案例日日創新高，尤其新北發生2歲孩童感染重症，沒想到民眾黨新北市黨部的記者會，卻是訴求議會不該淪為老人政治，根本處在平行時空、不食人間煙火；並反問醫生起家的民眾黨主席柯文哲，「難到這是你現在想說的事情嗎？」

林鼎超在臉書PO文表示，現在應該是先檢討孩童若染疫，通報送醫流程如何簡化？如何防疫才是現在的監督重點，而不是糾結在年輕才能選議員、為民服務；直言適不適合從政，「年紀」絕對不是唯一的考量，而是專業及清廉，這才是唯一的考量，否則台北市長柯文哲今年62歲、立委蔡壁如58歲，競選下屆總統或立委時，都已經60歲，請問2024他們還要出來為民服務嗎？

林鼎超指出，年紀大就代表身體狀況不好？不理解年輕人關心的市政議題？這應該回過頭去看議員的經歷與歷練，絕對不是年輕就可以了解市政的一句話帶過；此外，當民代最重要的是清廉、講究誠信，但民眾黨的參選人張凱鈞本名張凱勛，曾因虛報學費遭桃園地檢署以詐欺、偽造文書罪起訴，地方法院還在審理中，請問這樣的道德操守適合當民代嗎？比年紀還不重要？
 

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