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Hami萬本電子書免費　爽看《我吃了那男孩一整年的早餐》

▲迎接423世界閱讀日，Hami書城限時一天祭出萬本電子書免費看，熱門書單包括《我吃了那男孩一整年的早餐》。（圖／業者提供）
▲迎接423世界閱讀日，Hami書城限時一天祭出萬本電子書免費看，熱門書單包括《我吃了那男孩一整年的早餐》。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-19 14:32:25

Hami書城舉辦第四屆「世界閱讀日」全台免費閱讀活動，將元宇宙概念率先導入閱讀，除上線新功能「AR 3D特效」，讓書籍變立體，並將與華人世界第一位網路虛擬偶像「阿貴」合作發行限量NFT。同時，Hami書城也祭出超過1萬本電子書限時24小時全部免費，4月23日當天登記再送2022本電子書。

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迎接423世界閱讀日，Hami書城公開免費熱門書單，包括改編成電影的《我吃了那男孩一整年的早餐》，以及《怪奇事務所2》、《歲月無驚》、吳曉樂全新懸疑小說《致命登入》、《裝幀師》作者瑰麗奇想新作《遊戲師》，都是今年第一季高人氣話題書籍，另外還有經典暢銷書《打造超人學習：科學打造智商10000的自學超能力》、《因為客戶太難搞，所以需要心理學》、《讓可愛的錢繼續滾進來》、《Amyの私人廚房：你今天喝湯了嗎？》等，當天全部都能免費看。

▲Hami書城新增AR 3D特效，還原書本的立體感，讓讀者在數位空間也能有翻書的感覺。（圖／業者提供）
▲Hami書城新增「AR 3D特效」，還原書本的立體感，讓讀者在數位空間也能有翻書的感覺。（圖／業者提供）
此外，4月23日當天登記再送2022本暢銷書，將能永久免費閱讀，包括《有錢人都在做的100件事》、比爾‧蓋茲推薦書籍《Headspace冥想正念手冊》、台灣收納教主廖心筠《從家開始的美好人生整理》、商周出版《時間管理黃金法則》、時報出版《彈性習慣》等。

4月23日當天到墊腳石門市或購物網消費任一筆，送月讀包免費10天閱讀券；4月18日至4月30日高雄捷運全線免費暢讀Hami月讀包，4月21日至4月30日高雄東光國小全校免費閱讀。Hami書城公也將發行「阿貴」限量NFT，共有4款設計，透過OurSong平台限量發行423組，只要在423世界閱讀日開啟Hami書城App並完成簽到，就有機會免費獲得阿貴NFT。

▲在423世界閱讀日開啟Hami書城App簽到，有機會免費獲得阿貴NFT。（圖／業者提供）
▲在423世界閱讀日開啟Hami書城App簽到，有機會免費獲得阿貴NFT。（圖／業者提供）
Hami書城去年推出AR電子書，讓書中的人物透過AR技術躍出紙面，今年4月新推出「AR 3D特效」，讓原本偏平面的閱讀體驗，變得立體化、更生動。今年也在臉書、IG上推出AR濾鏡活動「今天讀這本書」，讓讀者體驗AR樂趣。

▲Hami書城推出「今天讀這本吧」AR濾鏡活動。（圖／業者提供）
▲Hami書城推出「今天讀這本吧」AR濾鏡活動。（圖／業者提供）

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