演唱會取消歌迷拿不到退款！辛曉琪不忍了　揭神隱原因

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事實上因為疫情關係，除了這場台中演唱會外，辛曉琪透露疫情發生一年多來，其實自己的海外商演邀約也陸續受影響，包括北美、新馬及大陸地區的表演，加起來近10場的演出全都取消，讓她深感疫情所帶來的不確定性，也更加珍惜身旁的人事物。
辛曉琪律師聲明文字：
針對近日媒體報導辛曉琪台中演唱會取消而未退款事件，內容不斷被描述放大，已影響辛曉琪小姐聲譽，為避免社會大眾誤解及維護歌迷權益，特此聲明如下:
1.辛曉琪「回報以歌」巡迴演唱會，辛曉琪小姐是受三元素影藝有限公司邀約，參與海樂影業為主辦單位，以公益演唱會為名，擔任演唱會表演藝人。演唱會雖以辛曉琪「回報以歌」巡迴演唱名義，但演唱會所有事項包括接洽場地、售票業務等均是海樂影業與三元素影藝有限公司接洽，辛曉琪小姐僅受邀演出，從未經手演唱會售票及款項等業務。
2.主辦單位海樂影業取消台中場次演出，並承諾消費者全額退費至今，海樂影業仍未退款給所有消費者，辛曉琪小姐深感遺憾，在此強烈要求海樂影業早日出面解決退費事項，並建議消費者向各縣市消費者保護官、民間消費者保護團體申訴或向法院提起民事求償，保障自身權益。
3.關於回報以歌台中場的退票事宜，目前已造成辛曉琪小姐的名譽受損，盼主辦單位儘速處理，以期圓滿解決。