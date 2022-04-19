鈦製環保餐具股東紀念品抄襲？中鋼說分明

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紀念品曝光後，設計品牌「源源鋼藝uanuan」發文暗指中鋼「蹭設計」，因為他們無法接受貼牌的模式合作，因此雙方合作告吹，但紀念品不管是產品設計、文案、整個使用方式與體驗，都「幾乎整碗端掉」，一時間引發網友熱議。
為此，中鋼今日發出聲明表示，股東會紀念品是去（2021）年8月份起即開始進行評估及準備。做國內鋼材的最大供應者，這次一開始就決定採用純鈦製環保餐具，並委由公司長期合作之鈦材民生產品廠商鑫科公司負責承製。
中鋼指出，鑫科公司在市場上找尋數家優良廠商洽談合作事宜，在技術需求、設計理念與合作模式等方面進行商談，惟因中鋼要求鈦製湯叉，製造廠商須具備沖壓處理鈦金屬之設備與能力，經多方評估後，最終委由其中一家國內廠商製作。
中鋼表示，採用純鈦製作，是出於產品材質、抗菌要求及使用便利性等考量，並在高抗菌標準及不沾手外出使用便利設計上，提出比市售商品更高之要求，希望中鋼股民可以獲得更佳產品體驗。
針對抄襲爭議，中鋼表示，這次紀念品之湯叉金屬部件採純鈦製作，塑料部件添加日本抗菌材質，且其旋轉式拆疊收納方式更具使用便利性，此外，湯叉件採用吊板及吊套獨特設計組合，並採用開轉扣匙面不碰手設計、餐具置放時不接觸桌面，通通都是鑫科公司之特別設計。
中鋼強調，在相關產品設計於專利之引用上，也經鑫科公司提供專利師事務所提出之專利分析報告，並出具無侵害其他專利報告書，且該股東會紀念品已於今(2022)年2月取得新型專利證書。
中鋼表示，一向尊重新創及在地製作，去年股東會紀念品黑熊螺絲起子是委由國內本土新創品牌團隊製作，從設計到製作同樣經過無數次團隊間之互動討論，產品也頗受股東好評。
中鋼理解各新創團隊對於維護自身品牌之重視與保護，中鋼也會再檢視此次紀念品製作流程需要加強或改進之處，以兼顧廣大股東及社會大眾對於中鋼的期許。