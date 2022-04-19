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鈦製環保餐具股東紀念品抄襲？中鋼說分明

▲一向深受小股東喜愛的中鋼股東會紀念品出爐，今年特別訂製外出旅遊必備兼可宜家使用之個人專屬抗菌餐具「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」作為股東會紀念品。（圖／中鋼提供）
▲一向深受小股東喜愛的中鋼股東會紀念品出爐，今年特別訂製外出旅遊必備兼可宜家使用之個人專屬抗菌餐具「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」作為股東會紀念品。（圖／中鋼提供）

記者許家禎/台北報導

2022-04-19 12:22:072022-04-19 12:23:04

一向深受小股東喜愛的中鋼股東會紀念品昨（18）日出爐，為鈦製的戶外型環保餐具，但有設計公司發文，暗指設計是抄襲，認為「幾乎整碗端掉」。為此，中鋼今（19）日發出聲明表示，這次紀念品是委由長期合作之廠商設計與承製，有出具無侵害其他專利報告書，且該股東會紀念品已於今（2022）年2月取得新型專利證書。

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中鋼昨日指出這次的鈦製戶外型環保餐具之金屬件部分採用純鈦製作，而握把塑料添加日本抗菌材料，使產品同時具有純鈦材質輕、堅固耐用且材料抗菌等特性，並採用「開、轉、扣」匙面不碰手設計，使用時可避免以手直接碰觸食器表面，使用完也方便拆洗擦拭與晾乾，並任意吊掛隨身攜帶。

紀念品曝光後，設計品牌「源源鋼藝uanuan」發文暗指中鋼「蹭設計」，因為他們無法接受貼牌的模式合作，因此雙方合作告吹，但紀念品不管是產品設計、文案、整個使用方式與體驗，都「幾乎整碗端掉」，一時間引發網友熱議。

為此，中鋼今日發出聲明表示，股東會紀念品是去（2021）年8月份起即開始進行評估及準備。做國內鋼材的最大供應者，這次一開始就決定採用純鈦製環保餐具，並委由公司長期合作之鈦材民生產品廠商鑫科公司負責承製。

中鋼指出，鑫科公司在市場上找尋數家優良廠商洽談合作事宜，在技術需求、設計理念與合作模式等方面進行商談，惟因中鋼要求鈦製湯叉，製造廠商須具備沖壓處理鈦金屬之設備與能力，經多方評估後，最終委由其中一家國內廠商製作。

中鋼表示，採用純鈦製作，是出於產品材質、抗菌要求及使用便利性等考量，並在高抗菌標準及不沾手外出使用便利設計上，提出比市售商品更高之要求，希望中鋼股民可以獲得更佳產品體驗。

針對抄襲爭議，中鋼表示，這次紀念品之湯叉金屬部件採純鈦製作，塑料部件添加日本抗菌材質，且其旋轉式拆疊收納方式更具使用便利性，此外，湯叉件採用吊板及吊套獨特設計組合，並採用開轉扣匙面不碰手設計、餐具置放時不接觸桌面，通通都是鑫科公司之特別設計。

中鋼強調，在相關產品設計於專利之引用上，也經鑫科公司提供專利師事務所提出之專利分析報告，並出具無侵害其他專利報告書，且該股東會紀念品已於今(2022)年2月取得新型專利證書。

中鋼表示，一向尊重新創及在地製作，去年股東會紀念品黑熊螺絲起子是委由國內本土新創品牌團隊製作，從設計到製作同樣經過無數次團隊間之互動討論，產品也頗受股東好評。

中鋼理解各新創團隊對於維護自身品牌之重視與保護，中鋼也會再檢視此次紀念品製作流程需要加強或改進之處，以兼顧廣大股東及社會大眾對於中鋼的期許。


小股東最愛的中鋼紀念品出爐　戶外環保餐具採用純鈦製

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