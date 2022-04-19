NBA／勇士隊史首人！柯瑞飆進大號三分球季後賽3千分達陣
季後賽首輪第2戰，西區第3種子金州勇士今(19)日主場迎戰第6種子丹佛金塊，當家球星Stephen Curry(柯瑞)在上半場結束前飆進招牌大號三分球，達成季後賽3000分里程碑，為勇士隊史第一人。
現年33歲的Curry征戰過8季季後賽，今天之前的113場比賽，累積2984分，在歷史季後賽得分榜上名列第27位，現役僅次「詹皇」LeBron James 、Kevin Durant和James Harden。
本季Curry在例行賽尾聲左腳扭傷，最後12場都無法出賽，直到前天季後賽首戰，從板凳出發，上場22分鐘，繳出16分3籃板4助攻，勇士以123:107拿下首戰勝利。
看著年輕小將Jordan Poole攻下首戰最高分，剛傷癒歸隊的Curry也甘願做替補，今天次戰繼續從板凳出發，上半場最後1分鐘，Curry帶球推進，在三分線外還有一大步之遙就拔起投籃。
Curry砍進三分球後，剛好達成季後賽3000分里程碑，他自己雙手握拳捶胸膛慶祝，勇士官方也推特發文宣告，Curry是隊史首位進入季後賽3K得分俱樂部的球員。Curry今天上半場替補出賽13分鐘，高效拿下16分。