名家論壇》盧燕俐／台積電為何利多不漲，外資賣不停？

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事實上，外資早將台積電當提款機，年初見688元的高點後，就一路調節，儘管法說會後，外資目標價仍普遍維持在730元到860元之間，但賣壓始終不間斷，形成「外資丟、內資撿」的局面，目前股價還在560元附近徘迴。
其次，長線上，外資雖看好台積電的競爭實力，高階製程部分，無人能取代，不管三星或英特爾如何追趕，都只能看到車尾燈；但問題就在於，今年的投資市場詭譎多變，升息、縮表，加上通膨又使科技需求大減，站在外資的立場，部分資金先撤回美國，先跑一趟再說，加上台積電又隸屬新興市場重要權值股，新興市場基金遭全球投資人贖回，台積電的潛在賣壓並未完全結束。
所以，手上還有台積電的人，需要耐心持有，靜待外資逐漸歸隊，才有機會嘗到獲利的果實。至於外資何時歸隊？股價位階是一個重要考量，就線型看，股價已跌破年線，比較不利多方攻勢，除非未來股利政策向上調整，吸引長線退休與主權基金，或者，當股價跌過頭，出現超級甜蜜買點，相信外資必然回頭。
至於空手者，現在能否進場？不全然一次重壓，分批向下買，是較安全的策略，這樣的好處是，當台股未來震盪加劇時，至少還有銀彈可以加碼，進一步攤提成本。
不少小資族則採定期定額買進方式，據證交所最新統計，三月台股定期定額金額暴增至65.18億元，較上月大增74％，也創歷史新高，個股部分，投資人的首選正是台積電，第二到五名清一色是金融股，分別是兆豐金、玉山金、合庫金與第一金，可見台積電的長期投資價值，備受肯定。
但仍要提醒讀者，今年國際局勢多變，台股原屬淺碟型市場，類股會輪動，同類股中的個股也會輪動，台積電就算長線競爭力強，也不代表定期定額半年或一年就穩賺，還需時間等待。
假設2021年一月才開始定期定額買台積電，且每月6號固定扣款，每月扣款5000元，截至2022年4月18日，共累積70625元，報酬率是-5.74％；如果時間拉長兩年，從2020年一月開始定期定額，那麼，共累積161876 元，報酬率為21.96％。
主因就在於，台積電歷經2019與2020年共暴漲一倍之後，去年上漲16％，今年來還跌8％多，操作難度變高。投資人對「護國神山」有信心是好事，但仍得審慎思考進場策略，才能提高勝率。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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