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醫療健康產業組「國家隊」　盼加速開拓世界版圖

▲台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）在2021年9月30日正式成立，受新冠肺炎疫情影響，今（19）日舉行揭牌儀式。（圖／MET提供）
▲台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）在2021年9月30日正式成立，受新冠肺炎疫情影響，今（19）日舉行揭牌儀式。（圖／MET提供）

記者許若茵／台北報導

2022-04-19 12:56:49

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）今（19）日舉行揭牌儀式，副總統賴清德、衛福部常務次長石崇良等人皆出席支持。MET董事長、長庚醫院名譽主委陳昱瑞期望，能透過MET基金會，結合國內醫療產、學界的夥伴，共同組成醫療國家隊，強化我國特色醫療服務及產品項目宣傳，協助目標我國發展醫療、衛生技術的普及與提升。

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MET號召國內12大醫療體系、3家學協會以及4家產業業者共同籌備捐助，在2021年9月30日正式成立，受新冠肺炎疫情影響，於今日辦理揭牌儀式，賴清德、石崇良、行政院經貿談判辦公室政務委員鄧振中、僑務委員會副委員長呂元榮等人也皆出席支持。

陳昱瑞分享，醫界長期配合政府推動國際醫療各領域服務，包括醫療外交援助、醫療旅遊以及醫療產業輸出交流等，過去數十年推動成果豐碩，在國際間有目共睹，面臨全球朝向產業創新轉型之際，深感台灣醫療及健康產業需要一個專責推動平台，協助鏈結醫、產、學資源，加速我國醫療健康服務產業向外開拓世界版圖。

陳昱瑞提到，在過去半年間，配合我國新南向發展政策，優先鎖定東南亞地區作為台灣醫療健康產業海外基地目標市場，近期已著手針對馬來西亞吉隆坡、檳城及泰國曼谷等4個海外醫院投資案進行深入評估，更有部分中東國家紛紛表達與台灣醫衛業者合作興趣。

陳昱瑞指出，MET也成功與日本MEJ達成海外聯盟合作，在上週三辦理的「第一次台日醫療合作線上研習會」共計台日兩國超過300位官方及醫療產業代表上線參與；MET及MEJ更預計在今年8月份，邀集日方醫療健康產業業者組團來台，見證MET與MEJ「推動台日兩國醫療健康領域合作備忘錄簽約儀式」以及「台日國際醫療交流研討會」等各項參訪、產業媒合等活動。

陳昱瑞也透露，MET受衛福部委託執行「推動台灣醫療及健康產業國際化計畫」，將同時針對國際醫療、醫療旅遊及遠距醫療等各項服務之質與量的提升與創新。期許基金會受到產、官、學界，各方資源與政策支持下，不僅強化醫療領域品質提升的動力，成功為台灣健康醫療產業注入新活水。

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