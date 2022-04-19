醫療健康產業組「國家隊」　盼加速開拓世界版圖

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陳昱瑞分享，醫界長期配合政府推動國際醫療各領域服務，包括醫療外交援助、醫療旅遊以及醫療產業輸出交流等，過去數十年推動成果豐碩，在國際間有目共睹，面臨全球朝向產業創新轉型之際，深感台灣醫療及健康產業需要一個專責推動平台，協助鏈結醫、產、學資源，加速我國醫療健康服務產業向外開拓世界版圖。
陳昱瑞提到，在過去半年間，配合我國新南向發展政策，優先鎖定東南亞地區作為台灣醫療健康產業海外基地目標市場，近期已著手針對馬來西亞吉隆坡、檳城及泰國曼谷等4個海外醫院投資案進行深入評估，更有部分中東國家紛紛表達與台灣醫衛業者合作興趣。
陳昱瑞指出，MET也成功與日本MEJ達成海外聯盟合作，在上週三辦理的「第一次台日醫療合作線上研習會」共計台日兩國超過300位官方及醫療產業代表上線參與；MET及MEJ更預計在今年8月份，邀集日方醫療健康產業業者組團來台，見證MET與MEJ「推動台日兩國醫療健康領域合作備忘錄簽約儀式」以及「台日國際醫療交流研討會」等各項參訪、產業媒合等活動。
陳昱瑞也透露，MET受衛福部委託執行「推動台灣醫療及健康產業國際化計畫」，將同時針對國際醫療、醫療旅遊及遠距醫療等各項服務之質與量的提升與創新。期許基金會受到產、官、學界，各方資源與政策支持下，不僅強化醫療領域品質提升的動力，成功為台灣健康醫療產業注入新活水。