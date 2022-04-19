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NBA／最強第六人！柯瑞替補轟34分　勇士季後賽2連勝金塊

▲勇士主將Stephen Curry替補轟34分率勇士2連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士主將Stephen Curry替補轟34分率勇士2連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-19 13:02:41

剛傷癒歸隊的勇士當家球星Stephen Curry(柯瑞)今(19)日季後賽首輪次戰依舊從板凳出發，結果只打23分鐘就拿下全場最高34分，完成勇士隊史首人季後賽3000分里程碑，並率隊以126:106擊敗金塊，系列賽2比0領先。

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Curry在例行賽尾聲意外傷到腳，缺席最後12場比賽，季後賽首戰回歸改當替補，上場22分鐘貢獻16分，今天更猛，上半場僅打13分鐘就拿到16分，最後1分鐘砍進招牌大號三分，剛好達成生涯季後賽3000分，為勇士隊史首人。

易籃後，上半場領先6分的勇士在第三節轟進7顆三分球，小將Jordan Poole單節獨攬13分，Curry也有10分進帳，勇士攻下44:30拉開20分差距，最終以126:106收下2連勝。

Curry上場23分鐘17投12中，包含三分球10投5中，拿到最高34分外帶3籃板4助攻，前役繳出最高分的Poole挹注次高29分，今天騎單車抵達球場的Klay Thompson也有21分，勇士全隊命中率高達54.8%。

反觀金塊全隊手感不佳，命中率僅42.5%，主將Nikola Jokic還在第四節剩下7分鐘時向裁判抱怨尺度，領到2次技術犯規被趕出場，留下全隊最高26分11籃板，但季後賽前2戰正負值-45為全隊最差。
 

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