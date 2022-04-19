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高市黨部主委之爭立委都退　陳其邁協調許智傑胞弟出來選

▲湧言與新潮流在高雄戰的激烈，高雄市長陳其邁出面協調，都同意不推派立委參選黨部主委。（圖／資料畫面）
▲湧言與新潮流在高雄戰的激烈，高雄市長陳其邁出面協調，都同意不推派立委參選黨部主委。（圖／資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-04-19 13:47:002022-04-19 14:01:12

民進黨高雄市議員近日進行初選，湧言會與新潮流戰得激烈，初選過後塵埃落定，但緊接而來的黨部主委選舉，兩派系衝突越演越烈，高雄市長陳其邁為此出面協調。據親邁人士指出，雙方協調後都同意以年底大選為重，均不推派立委參選黨部主委，共同支持許智傑胞弟許智善參選，許智善也將於下午4半點登記參選。

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議員初選期間，湧言會與新潮流殺得刀刀見骨，新潮流酸湧言會看板多、黨務不中立，湧言會則認為對方只會喊話卻不出聲尋求協助，原本湧言會的現任黨部主委、立委趙天麟積極尋求連任，而代表菊新系的立委許智傑也到黨部領表有意參選主委，但兩派系都以「尊邁」連任為主要態度，經過陳其邁出面協調，雙方終於同意都各退一步。

▲經過協調後，兩派系共同支持許智傑胞弟許智善參選。（圖／翻攝自許智善臉書）
▲經過協調後，兩派系共同支持許智傑胞弟許智善參選黨部主委。（圖／翻攝自許智善臉書）
據親近陳其邁人士表示，經過市長出面協調，各方都同意不推派立委參選黨部主委，並認為市黨部應以年底大選為重，轉型為選舉機器，將以年底「市長連任、議會過半」為目標，共同支持許智善參選市黨部主委職務。

該人士指出，許智善長期深耕地方，為前高雄市黨部評委召集人，熟悉黨務，輔選經驗豐富，並深獲黨內各方認同；至於市黨部人事，該人士強調，將由跨派系組成輔選團隊，全力輔選市長及全體黨籍議員候選人，達成「市長連任、議會過半」的重大目標。

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