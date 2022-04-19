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中和染疫2歲幼童離世　王婉諭：無法想像家長會多麼痛心

▲立委王婉諭認為，總統蔡英文宣示的「以減災為目標」、「重症清零，輕症有效控管」，不能只淪為口號，更不能變成基層人員的惡夢（圖／記者陳志仁攝）
▲立委王婉諭認為，總統蔡英文宣示的「以減災為目標」、「重症清零，輕症有效控管」，不能只淪為口號，更不能變成基層人員的惡夢（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-19 14:35:12

新北市長侯友宜今（19）日證實，國內首例確診重症的2歲男童不幸離世，引發各界的震撼；時代力量立委王婉諭表示，聽到這個消息，實在讓人悲痛萬分，身為一位母親，實在無法想像對於孩子的家長來說，會有多麼痛心。

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小燈泡媽媽的王婉諭今日在臉書PO文說，從過程中看出確診家屬的無助，及目前通報機制的混亂；尤其從男童出現嚴重的症狀後，家屬們先聯繫新北市衛生局、接著是 1922，最後還有 119，但這些過程中，三個單位又出現更多相互橫向聯繫的扞格，導致家屬無所適從。

王婉諭指出，相信基層人員面對連日確診破千的量能負擔，都已經承受巨大的壓力和責任，且都是依規定辦理，更不敢有任何一絲的拖延，但這更代表現有的機制和流程，越來越無法負荷未來可能持續膨脹的確診人數，及醫療量能的需求；確診及匡列者如果還像現在的指引一樣，基層人員真的有辦法負荷嗎？

王婉諭認為，總統蔡英文宣示的「以減災為目標」、「重症清零，輕症有效控管」，不能只淪為口號，更不能變成基層人員的惡夢；指揮中心必須重新檢討並修正確診通報和處理的流程，把醫療資源和基層窗口留給真正有需要的人，減少不必要的文書作業，並且提供足夠清楚指示給輕症確診者。

此外，隨著疫苗接種率的提升，及主流病毒株輕症化的趨勢，讓「共存、開放」成為必須，也一定要逐步邁進的目標，更是世界各國早已展開的進行式；因此，在緩步走向共存、穩健開放的道路上，更需要社會集體的對話與合作，更仰賴整個國家的防疫、公衛和醫療體系，做好更明確完備的指令和準備。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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