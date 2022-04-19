中和染疫2歲幼童離世　王婉諭：無法想像家長會多麼痛心

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王婉諭指出，相信基層人員面對連日確診破千的量能負擔，都已經承受巨大的壓力和責任，且都是依規定辦理，更不敢有任何一絲的拖延，但這更代表現有的機制和流程，越來越無法負荷未來可能持續膨脹的確診人數，及醫療量能的需求；確診及匡列者如果還像現在的指引一樣，基層人員真的有辦法負荷嗎？
王婉諭認為，總統蔡英文宣示的「以減災為目標」、「重症清零，輕症有效控管」，不能只淪為口號，更不能變成基層人員的惡夢；指揮中心必須重新檢討並修正確診通報和處理的流程，把醫療資源和基層窗口留給真正有需要的人，減少不必要的文書作業，並且提供足夠清楚指示給輕症確診者。
此外，隨著疫苗接種率的提升，及主流病毒株輕症化的趨勢，讓「共存、開放」成為必須，也一定要逐步邁進的目標，更是世界各國早已展開的進行式；因此，在緩步走向共存、穩健開放的道路上，更需要社會集體的對話與合作，更仰賴整個國家的防疫、公衛和醫療體系，做好更明確完備的指令和準備。
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