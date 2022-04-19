今增2死！新北2歲男童、9旬翁中症轉重症 病況惡化亡
國內本土疫情嚴峻，已連五天確診數破千例，今（19）日本土個案增1626例再創今年新高，並增2例死亡個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，兩例死亡個案一名為未滿5歲男童、一名為90多歲男性。
指揮官陳時中指出，這例新北重症2歲男童，不幸因急性新冠病毒感染併發敗血症病逝，他在接到這訊息也感到不捨，但他也強調，醫護人員雙和或台大也好，這些專家都進了很大力氣，明天下午會請兒科專家討論送醫指引。
在中重症部分，指揮中心說明，今日無增加中重度以上個案，但一名中度感染患者改列重度感染，目前今年共有中重度47名，其中4人死亡。醫療應變組副組長羅一鈞指出，這名90多歲男性本身有癌症、慢性腎臟衰竭病史，他在4/13因呼吸困難就診，到加護病房後病況惡化，心臟衰竭、肺水腫急性惡化，在4/16過世，指揮中心後來接到病況變化通報以及死亡診斷書，因此在今日列入死亡病例。（編輯：林莞茜）
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