T1／海神例行賽稱王　獵鷹小坦克林冠均撞壞LED看板

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即使臺中葳格太陽死命追擊，但高雄全家海神依舊打出王者風範，上週例行賽主場週兩戰全勝，並在上週日主場最終戰擊敗桃園雲豹，以一波五連勝直接攻頂稱王，提前鎖定例行賽龍頭排名，成為南台灣唯一霸主。封王關鍵戰對上雲豹，海神就算輪休當家中鋒庫薩斯（Mindaugas Kupsas），仍靠著明星亞外控衛布銳克曼（Jason Brickman）穿針引線打出凌厲攻勢，全場布銳克曼繳出16分、16助攻的雙16成績，率對輕鬆勝出。此戰結束後，海神不僅結束例行賽主場賽事，也將暫時告別高雄巨蛋體育館，未來季後賽，海神將移師鳳山體育館，作為季後賽主場新基地，準備在季後賽首輪四強賽迎戰季後挑戰賽出線球隊。
驚奇二：獵鷹小坦克 抄球直接撞壞LED看板
臺南台鋼獵鷹射手林冠均近年來因飽受腰傷困擾，不僅表現大打折扣，還因養傷身材走樣，成為184公分、100公斤的小型坦克，雖然因為舊傷與體重，導致體能狀況大不如前，但他的投籃手感還是維持水準，上週六作客高雄全家海神，上場時間創新高來到33分37秒，9投4中包括2記三分球，拿下12分，更值得一提的是，第三節終了前2分07秒，林冠均還因抄球直接撞上紀錄台前的LED看板，直接把LED看板撞成黑屏，足見小坦克的衝撞威力，這一撞也在PTT引起鄉民熱議，賽後記者會獵鷹代理教頭劉孟竹直言：「冠均原本就是易胖體質，但還是真的需要減重，我相信他如果能瘦下來，應該能對球隊有更大幫助。」
驚奇三：釋出後10分鐘網羅 太陽挖到寶
身為台灣人氣洋將，塔克（Anthony Tucker）早在本季開打前就被臺中葳格太陽總經理汪蔚傑相中，可惜因接觸太晚，雙方無緣合作，沒想到季中塔克突遭釋出，汪蔚傑不願再錯過，幾乎在第一時間就立馬網羅，汪蔚傑說：「當我知道塔克被釋出後，我大概只花了10分鐘就跑到他住的地方找他，就是一定要把他找進來。」塔克加盟後一改過往為人詬病的獨霸球風，完全配合太陽的團隊籃球，甘願擔任第六人角色，雖然犧牲的球權和上場時間，但塔克卻反而打出更高效的表現，讓人見識到「塔克老師」的真正威力，上週主場最後2戰，他以63.2%的超高命中率平均拿下14分、6籃板、8助攻，太陽隊長陳靖寰對於塔克表現讚不絕口：「他打球真的太聰明，這時間要投、要傳、要切，他都掌握得非常好，加上我們球隊還有桑尼（Sani Sakakini）、何喬登（Jordan Heading）這些進攻點，都幫他分散了許多防守壓力，給了他更大的進攻發揮空間。」
驚奇四：桑尼跨國找到弟弟 李秉鴻也姓沙卡基尼
33歲洋將桑尼（Sani Sakakini）本季展現出超全能球風成為臺中葳格太陽的老大哥，不僅帶領太陽季末戰績狂拉尾盤，上週主場最後2戰平均攻下27分、11籃板、4.5助攻，再奪二連勝，聯盟老二愈坐愈穩，還在台灣找到小1歲的弟弟「瘋狗」李秉鴻，兩人在太陽打出異國兄弟情，李秉鴻甚至把英文名字改成「Benson Sakakini」，本季兄弟倆還在太陽官方社群開課，兩人一搭一唱教大家說阿拉伯話，吸引不少球迷關注，太陽隊長陳靖寰還加碼爆料：「桑尼和李秉鴻兩人真的很麻吉，兩人碰面總是一直互噴幹話，桑尼會罵李秉鴻『笨蛋』、『傻瓜』，但李秉鴻也會不甘示弱回嘴，兩人互動真的很好笑。」
驚奇五：雲豹教練團異動 劉嘉發復出場邊執教
因為戰績不如預期，桃園雲豹總教練王志群日前扛責請辭，改由總經理蘇翊傑暫代總教練職務，原球探顧問劉嘉發轉任技術顧問，達欣師徒兩人聯手帶兵，寄望桃園雲豹能在季末頂住臺南台鋼獵鷹追擊，保住季後挑戰賽資格，上週日雲豹作客高雄全家海神，劉嘉發繼去年執教SBL九太科技後再度重返球場調度、指揮，可惜師徒聯手帶兵首秀還是鎩羽，雖在第四節一度將落後比分追近到僅剩個位數，但欠缺逆轉一口氣，無緣扭轉戰局，但劉嘉發還是肯定球員們的表現：「我們的防守已經有做到位，我覺得一步一步來，我們絕對還有機會。」
驚奇六：海神狂打親子牌 從按摩到DIY全都包
身為高雄最海派球隊，高雄全家海神對於球迷的禮遇與服務自然走高規路線，有鑑於海神家庭球迷眾多，不少爸爸、媽媽都進場看球遛小孩，海神主場也推出不少貼心球迷服務，滿足球迷需求，先前「全家」主題週活動，海神就在主場舉辦按摩服務，球迷們憑門票就可按摩「鬆」一下，消除平日上班、顧小孩的辛勞，也安排過美甲、畫畫等攤位，讓親子都能除了看球，還有五星級的享受，上週例行賽最後主場週，海神再推出「玉山銀行」主題週活動，現場「手作小物挺海神」攤位果然又再掀起熱潮，不少爸爸、媽媽帶著小孩報名參加，一同在賽前黏土DIY，製作隊徽、吉祥物或海港市等小物，讓人見識到海神果真海派的作風。
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