羅智強辭國民黨副秘書長　黃健庭證實：昨日遞交書面辭呈

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黃健庭表示，後來羅智強突然說要轉戰桃園，自己確實有感到失望，但也尊重羅的選擇，甚至私下鼓勵他要加油。黃健庭提到4月6號召開記者會的原因，他說，選策會之所以排除提名羅智強，並不是因為羅智強當天宣布參選，「而是我在3月31日時，就曾委婉告訴他，選策會認為桃園沒有足夠提名你的條件，因此整件事並不是在4月6日才做決定。」
黃健庭強調，選策會經過慎重評估，除了做民調，也有徵詢地方領袖意見。民調方面，在可能人選中，羅智強並不是最高，且地方意見領袖上，羅智強也有遇到極大的阻力，一一詢問議員們的看法後，發現表達支持羅的比例很低，所以才會說羅在地方反應上很弱，「這些是地方反應，並不是我主觀認定他很弱。」
黃健庭指出，「自己跟羅智強在溝通上沒有問題，但排除提名一定也要把理由講清楚，假設羅智強到桃園後，經營一段時間，民調跟地方也很支持他，那對我來說就是好事，並沒有理由要阻擋他，且朱立倫也說，提名就是要找到最容易勝選的人，就是這樣而已。」
至於為何不直接採取初選，黃健庭表示，辦初選確實公平也很輕鬆，但在做民調的過程中，容易被敵對陣營灌票，導致參考值失真，且容易造成黨內撕裂，並不是很負責任的作法。
至於羅智強辭職過程，黃健庭說，羅智強原先是在臉書上宣布，而昨天也有收到書面辭呈，原先羅宣布時，在內部作業上，若沒有書面就無從辦理，「但我想法是事緩則圓，希望他能改變想法是最好，大家不要搞到魚死網破。」
黃健庭表示，國民黨希望把大家團結在一起，而不是每件事個人都有各自想法，導致內部變得很對立，如果羅智強辭意堅定，為了要在桃園繼續走，保持中立的立場，都會尊重他。
黃健庭提到，昨天收到的書面辭職書，日期也是壓在4月6日，就是他公布選市長的時間，如果他的意志堅決就是會尊重他。黃指出，不管如何，他對羅智強都很有信心，相信他不會脫黨加入別的政黨，他是國民黨很好的同志跟一份子。