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「大聯盟互助會」每月獲利一萬元？　老婦險匯60萬

▲老婦誤信「大聯盟互助會」每月獲利一萬元的說詞，差點匯出60萬元，幸好國泰世華銀行櫃員及時發覺並通報永興派出所警方（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲老婦誤信「大聯盟互助會」每月獲利一萬元的說詞，差點匯出60萬元，幸好國泰世華銀行櫃員及時發覺並通報永興派出所警方（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-04-19 15:15:44

臺中市一名擺攤販的68歲廖姓婦人被朋友拉到商辦大樓內聴取「大聯盟互助會」投資說明會，婦人誤信「假投資、高利率」詐騙老梗後，到國泰世華銀行準備匯款60萬元到詐騙集團指定帳戶，經行員發覺有異，並通報第二分局警方前來調查，廖婦才驚覺是詐騙伎倆，保住60萬元的擺攤辛苦錢。

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臺中市政府警察局第二分局永興派出所巡佐何宗文、警員沈修安於4月15日接獲國泰世華銀行行員報案稱有民眾疑似遭詐騙。員警趕赴現場發現廖婦稱透過熟識的朋友介紹到一處辦公大樓內聽取大聯盟互助會的說明會，對方聲稱投資後每個月保證輕鬆領取一萬元利息，利率絕對比銀行定存實惠，且要婦人先到銀行將對方提供的帳戶設定為約定帳戶再匯款。


但經行員查詢該帳戶係一名年輕人開立的個人帳戶，且設定不能臨櫃匯款，只能透過ATM或是網路轉帳，但廖婦根本不會使用網路轉帳，亦不清楚約定帳戶是什麼意思，僅聽到每月高額利息獲利的話術就像著魔似的，理智斷片聽從指示就到銀行欲匯款，所幸行員機警報警。


員警一聽就知是典型的「假投資、真詐騙」手法，雖然是透過朋友介紹，但其實就是變相的「老鼠會」，看準現在銀行定存利率低，就以高利率、高投資報酬當作誘餌，再利用後面加入的人「投資」的錢去給前面加入的人「利息」，但大部分款項都進入詐騙集團口袋，且將詐騙帳戶設定為不能臨櫃匯款，藉以規避行員的關懷提問，婦人這才驚覺自己真的踏入詐騙陷阱，差點就將辛苦錢白白送人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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