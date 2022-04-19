明年約12萬人被選國民法官　參與模擬年齡職業曝光

司法院今（19）日舉行例行記者會，由刑事廳發表「國民法官群像—第一輪次實務模擬法庭統計」專題報告。司法院表示，過去一年在全國22所地院辦理共55場模擬法庭，國民法官介於30至59歲間，以上班族、自由業、專技人員、退休、無業或待業者居多。明年上路後，司法院預估適用案件約300件、共3000位國民法官，各地造冊列管的備選人數約12萬人。
《國民法官法》於2020年7月三讀通過後，司法院以擬真模式演練國民法官法庭。據統計，自2020年9月1日至2021年11月30日止，已在全國22所地院辦理第一輪次、共計55場的擬真演練，包括：準備、選任、審判、評議等完整程序，並舉辦會後座談。 除國民法官外，參與的法官共167人、檢察官144人、辯護人144人，其中，辯護人來源為律師公會指派128人、法律扶助6人、公設辯護人10人。
第一輪次模擬法庭中，有5場是邀請特定團體或人士參與外，另50場則由各地方政府隨機抽選轄區居民造初選名冊，再交由地院層層抽選，每場選出「正選」6人，「被選」4人，共10位國民法官。
在地方政府隨機抽選的初名冊，共計10萬2343人，本島及外島覆蓋率達98.64％，各法院再從中抽出1萬2114位候選國民法官，經審查資格、選任程序後，共計471人參與審判，其中男性232人、女性239人。
職業別分布最多仍為「上班族及受僱者」約佔38.83％，其後依序為「自由業及專技人員」12.5％、「退休／無業／待業」11.62％、「軍公教」9.65％、「自營作業者」8.55％、「家管」6.36％、「其他」5.92％、「兼職工作者」2.63％、「企業家」1.72％、「學生」0.88％；年齡最多為40至49歲，其後依序為30至39歲、50至59歲的族群，共佔全部參與者的百分之65。
司法院刑事廳長彭幸鳴說，參與者遍及各種職業與年齡層，且多為具一定社會閱歷的青壯年族群；而實務上的殺人案，案情可能複雜又詭譎，是否適合讓國民法官審理，由合議庭決定。