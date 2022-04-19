COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔡其昌尊重何欣純表態　李茂盛：小英4月底宣佈人選

▲台中市綠營人士踴躍參與何欣純表態記者會，左為總統府資政劉昭惠。（圖／何欣純服務處提供，2022.04.19）
▲台中市綠營人士踴躍參與何欣純表態記者會，左為總統府資政劉昭惠。（圖／何欣純服務處提供，2022.04.19）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-19 15:00:55

民進黨立委何欣純今（19日）大動作宣佈角逐下屆台中市長黨內提名，原本老神在在的立法院副院長蔡其昌，中午透過臉書表達尊重與祝福，何欣純也回應「不管最後徵召誰，我們都會全力以赴！」台中市小英之友會會長李茂盛透露，總統蔡英文「應有定見」，4月底就會宣佈人選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨直轄市議員初選民調作業，台中市「壓軸」在5月9日到15日辦理，已讓不少現任市議員焦慮，覺得拖太晚，在選民服務、議會開議和基層服務之間分身乏術。下屆台中市長人選懸而未定，也令綠營憂心，直言少了母雞帶小雞，非常不利選戰。

在前市長林佳龍向黨主席蔡英文表態「無意願」後，民進黨下屆台中市長人選呼聲最高者原是蔡其昌，但蔡其昌態度被外界視為曖昧不明，繼林佳龍任內的交通局長王義川表態後，在大里區已連任3屆、本屆以近15萬票拿下全國第一高票的立委何欣純，趕在原定明天舉行的民進黨中執會，因蔡英文總統尚未結束自主健康管理而延期的前夕，大陣仗表態爭取提名。

▲台中市正國會、英系議員排排站支持何欣純。（圖／何欣純服務處提供，2022.04.19）
▲台中市正國會、英系議員排排站支持何欣純。（圖／何欣純服務處提供，2022.04.19）
蔡其昌中午在臉書發文，對何欣純的表態表達尊重與祝福，也強調為尊重黨主席蔡英文的徵召權、考量未來團結整合的難度，在主席在家自主健康管理隔離期間，「不會有過大動作」。蔡其昌說，若獲徵召定會全力以赴，若徵召其他優秀同志也會全力輔選。何欣純則留言回應：「不管最後徵召誰，我們都會全力以赴，贏回台中，重返執政！」

對於蔡其昌強調尊重主席徵召權，何欣純認為他想太多，卻未考慮到基層對找不到母雞的焦慮。她強調自己只會開這場記者會表達意願，不算是「過大動作」。一名不具名市議員也透露，蔡其昌雖呼聲高，但「連一通拜託支持的電話都沒打來過」，反倒是何欣純身段軟，不分派系通通拜託，因此他樂於出席，「反正最後人選還是由主席決定，相信不致傷了和氣」。

▲何欣純表態參選記者會，台中市綠營人士踴躍出席。（圖／何欣純服務處提供，2022.04.19）
▲何欣純表態參選記者會，台中市綠營人士踴躍出席。（圖／何欣純服務處提供，2022.04.19）
總統府資政、台中市小英之友會會長李茂盛醫師說，他也接到何欣純的邀請，因有門診未能與會，他說黨內已有3人表態，是很好的現象，每個人的參選意願都值得尊重，出席也不等於選邊站。

李茂盛說，蔡其昌與何欣純各有優缺點，蔡其昌勤跑基層、佈點較早較廣；何欣純紮根深、在屯區經營很強。對於母雞遲遲未定，引發基層擔憂，李茂盛也認為，這次提名人選的時程太晚，最好的時機應該是去年底，愈晚決定對民進黨愈不利。他透露台中市派系色彩較淡，目前的評估重點是誰最有可能勝選，他也透露「這麼久了，4月底就要提名，小英總統應該有定見了。」

要贏要改變！立委何欣純爭取參選台中市長　總統聽到了

何欣純、蔡其昌誰戰盧秀燕？林靜儀：民進黨人才濟濟

選台中市長成定局？蔡其昌重申：民進黨需要我就全力以赴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀