老司機中招　頸髓病變害抓握沒力

台中37歲王姓男子身材壯碩，本身從事怪手司機，每天手部需要大量施力操作重型機具，但近來感覺越來越使不上力，手部甚至還瘦成骷髏手呈現不自然彎曲，他以為自己中風趕緊就醫，檢查後發現原來是頸髓病變惹的禍，經手術治療後順利解決神經壓迫問題，也維持住頸部活動角度，又能順利上工。

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亞洲大學附屬醫院神經創傷科主任李建裕表示，患者來到診間時，明顯可看出手部肌肉退化，骨骼的活動角度也呈現不自然的狀態，進一步理學檢查也發現患者手部的張力增加，並伴隨反射增強，簡單的抓握動作比平常更加費力，也更容易感到施力疲勞，甚至無法使出正常的力量。

旋即安排磁振造影檢查(MRI)，影像結果顯示患者頸椎有多節椎間盤退化合併突出甚至破裂、壓迫脊髓現象，因而造成頸髓病變，情況相當嚴重，當告知「若再晚個幾周可能會影響行走能力」，患者才透露其實數年前就開始陸續肩頸手臂痠麻的症狀，但因短暫休息就會恢復，因此不以為意，沒想到差點釀成大禍，所幸手術後復原狀況佳，目前已經恢復上工。

李建裕指出，「頸髓病變」泛指頸椎骨因退化、椎間盤突出或破裂所產生的骨刺，或者是退化導致頸椎關節和韌帶鬆動、錯位、韌帶增厚，進而壓迫傷害到頸脊髓、頸部神經，臨床上，患者常會出現肩頸僵硬、疼痛，伴隨手臂麻木、無力等症狀，嚴重者會導致夜間難以入眠，四肢無力、痙攣、大小便失禁，嚴重者下半身或全身癱瘓。

李建裕表示，症狀輕微者可透過藥物及物理治療改善，若壓迫情況嚴重，則會透過神經顯微減壓手術，會在前頸部切開一傷口，經顯微鏡進行神經減壓手術，同時進行脊椎融合或是內固定手術；若是壓迫部位在頸椎後方，則可採取後位椎弓切除或椎弓整形術，透過椎管減壓改善症狀。