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疫情升溫再延燒至北農？3天累計11人確診

▲台北農產運銷公司曾於去年淪陷為疫情重災區，而近日疫情升溫，北農在三天內也傳出有11人確診。（資料照／翻攝北農臉書）
▲台北農產運銷公司曾於去年淪陷為疫情重災區，而近日疫情升溫，北農在三天內也傳出有11人確診。（資料照／翻攝北農臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-04-19 15:04:31

新冠肺炎疫情近日持續升溫，曾於2021年淪為疫情重災區的台北農產運銷公司，因為台北市疫情升溫的緣故，再傳出有多人確診。北農發言人路全利接受訪問時證實，從17日起開始陸續接獲員工確診的狀況，累計至今已經有10名員工與1名從業人員，共11人確診新冠肺炎。

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針對北農多人確診一事，路全利在接受訪問時證實，並透露17日起接獲2名員工通知呈陽性反應，18日則有4名員工與1名從業人員確診，19日稍早則有3名員工確診，剛剛最新消息則是又新增1人確診，所以累計至今已經有11人確診新冠肺炎。路全利透露，這些確診個案都是因為身體出現不適，而自行進行快篩後呈陽性反應，進一步進行PCR檢測仍為陽性。

而對於後續匡列等相關作業，路全利表示通報確診後都會按照防疫指引措施，通報當地中央與地方主管機關，並且進行清潔消毒，而人員則會安排機動性調整，所以整體營運正常，但也會按照2021年三級防疫指引加強措施，且北農也有購入100多劑快篩，並且陸續到貨當中，可以讓員工進行快篩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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