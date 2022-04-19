力拚小米？realme生活節優惠超狂 清淨機對折電視省6千
不讓小米的米粉節優惠專美於前，主打高性價比的科技品牌realme首度推出了「realme潮玩生活節」，將於4/20~4/26展開，旗下各項商品皆有優惠且同步發送折價券，新品部分，有同價位最強42dB深海降噪真無線藍牙耳機‐realme Buds Air 3，售價1,999元，於4/20潮玩生活節開跑當日於realme網路商店開放早鳥預購，預購價1,799元，於4/25搶先出貨。
線上問答領優惠券
realme網路商店、電商合作夥伴和realme品牌專櫃分別於潮玩生活節推出獨家活動，4/19~4/24realme網路商店舉辦「問答遊戲搶券」活動，點選會員專區並於「我的優惠券」頁面輸入正確產品名，即可領取100元至1,000元不等該品項折價券，每日釋出3-5題。
電商通路推出「登錄抽」活動，於潮玩生活節期間凡購買任一品項即可參與，抽獎好禮包含 realme 55吋 SLED Android 智慧連網顯示器和realme narzo 50A等多項商品。realme品牌專櫃4/23推出「購買指定機型加碼贈好禮」活動，入手C系列、GT系列、數字系列，分別免費獲得realme雨傘、保溫瓶和餐具組，限量好康送完為止。
商品折扣
為歡慶realme首家獨立服務中心今(19)日正式營運，即日起～4/30期間到店即可拿限量來店禮，包含實用小物realme螢幕擦拭布、U型彈簧手機支架和realmeow便利貼(數量有限，送完為止)，還可享維修費8折和特定 AIoT產品 9折優惠。
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