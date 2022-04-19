中市第12座合法夜市　沙鹿「鹿峰夜市」即將開幕

經發局表示，「鹿峰夜市」許可期間自今年2月16日至117年2月15日，共6年，佔地約7,029平方公尺，預計募集150家攤販，種類有美食小吃、百貨飾品及遊戲等，滿足各年齡層需求，民眾可盡量選擇大眾運輸工具前往夜市，搭乘93、95、303、304及305號公車到中山路後，步行約10分鐘就能到達。
經發局指出，夜市周邊有豐富景點，白天可至沙鹿登山健行自行車步道、台中港區運動公園、舞衫生態公園、沙鹿南勢溪湧泉及沙鹿電影藝術館等地遊玩，或從海線三井outlet、梧棲文化出張所、頂魚寮公園、梧棲魚港、高美濕地，沿途至港區藝術中心、清水眷村文化園區、清水紫雲巖及鰲峰山運動公園等地遊憩，傍晚再來逛夜市、嘗美食。
此外，因應國內疫情嚴峻，經發局提醒，民眾逛夜市時勿鬆懈，請遵守防疫管制措施，體溫超過37.5度者不得進入夜市，進入夜市要戴好口罩、保持社交距離、做好實聯登錄，也請業者做好防疫管理，務必配合政府防疫作為，共同落實夜市防疫工作。經發局也呼籲民眾做好垃圾分類，不得亂丟垃圾、菸蒂、吐痰或破壞環境，維護周邊居民生活品質。
經發局強調，夜市取得營業許可後，市府將不定期實施營業稽查及防疫計畫查核，督導夜市落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生、消防公安及各項防疫措施等工作，持續提升夜市整體營運品質，降低疫情風險，讓民眾安心逛夜市。
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