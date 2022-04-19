中市第12座合法夜市　沙鹿「鹿峰夜市」即將開幕

台中海線打卡新景點！沙鹿區星輝路與中山路田尾巷口的「鹿峰夜市」，日前通過設置許可及防疫計畫申請，成為台中第 12 座取得營業許可的合法夜市，也是沙鹿區首座核准的路外攤販集中區。市府經濟發展局表示，夜市內有造形可愛「鹿鹿」彩繪藝術，東側眺望鐵道伴隨山麓的田園風光，美景盡收眼底， 4 月 22 日開幕，傍晚來逛夜市、享用在地小吃。



經發局表示，「鹿峰夜市」許可期間自今年 2 月 16 日至 117 年 2 月 15 日，共 6 年，佔地約 7,029 平方公尺，預計募集 150 家攤販，種類有美食小吃、百貨飾品及遊戲等，滿足各年齡層需求，民眾可盡量選擇大眾運輸工具前往夜市，搭乘 93 、 95 、 303 、 304 及 305 號公車到中山路後，步行約 10 分鐘就能到達。



經發局指出，夜市周邊有豐富景點，白天可至沙鹿登山健行自行車步道、台中港區運動公園、舞衫生態公園、沙鹿南勢溪湧泉及沙鹿電影藝術館等地遊玩，或從海線三井 outlet 、梧棲文化出張所、頂魚寮公園、梧棲魚港、高美濕地，沿途至港區藝術中心、清水眷村文化園區、清水紫雲巖及鰲峰山運動公園等地遊憩，傍晚再來逛夜市、嘗美食。



此外，因應國內疫情嚴峻，經發局提醒，民眾逛夜市時勿鬆懈，請遵守防疫管制措施，體溫超過 37.5 度者不得進入夜市，進入夜市要戴好口罩、保持社交距離、做好實聯登錄，也請業者做好防疫管理，務必配合政府防疫作為，共同落實夜市防疫工作。經發局也呼籲民眾做好垃圾分類，不得亂丟垃圾、菸蒂、吐痰或破壞環境，維護周邊居民生活品質。



經發局強調，夜市取得營業許可後，市府將不定期實施營業稽查及防疫計畫查核，督導夜市落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生、消防公安及各項防疫措施等工作，持續提升夜市整體營運品質，降低疫情風險，讓民眾安心逛夜市。

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