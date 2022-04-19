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輕症確診居家照護開跑！全新政策「送藥到府」5步驟公開

▲輕症居家案例，如有用藥需求，將由藥師送藥到府。（圖／指揮中心提供）
▲輕症居家案例，如有用藥需求，將由藥師送藥到府。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-19 15:17:072022-04-19 16:08:54

武漢肺炎持續肆虐，本土今天（19日）更是新增了1626例確診，為因應確診數日益上漲，指揮中心宣布將在一周內啟動居家照護，針對確診居家照護有領藥需求的民眾，目前已協調藥師公會提供送藥到府的服務，使用「健康益友APP」看診取得電子處方箋者，可透過APP查詢鄰近藥局，對於使用網路有困難者，也可致電藥師公會尋求媒合。

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▲送藥到府流程。（圖／指揮中心提供）
▲送藥到府流程。（圖／指揮中心提供）
藥師公會理事長黃金舜指出，確診民眾可以透過APP查詢鄰近可送藥到府的藥局，除了處方藥品外，也可請藥師協助送成藥、指示用藥。至於沒有下載APP或者使用網路有困難的民眾，可以電洽02-2595-3856請求藥師公會協助。

對於不會使用網路的年長者，可按照以下流程執行：

第一步是看診取得電子或紙本處方箋

第二步是查詢鄰近可送藥到府的藥局，若無法聯網，可撥打電話02-2595-3856至藥師公會查詢

第三步是自行聯繫藥局並與藥師確認必要資訊（身分別、居隔通知單號等）

第四是提供處方箋給藥師。

第五則是決定領藥方式，其中可由親友代領或由藥師受要到府。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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