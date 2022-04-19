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治療退化性關節炎　注射玻尿酸更勇建

治療退化性關節炎　注射玻尿酸更勇建
治療退化性關節炎　注射玻尿酸更勇建

健康醫療網

2022-04-19 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】40歲的林姓男子非常熱愛運動，幾乎每天都騎自行車上下班，看似壯年的他，去年底開始覺得膝蓋卡卡，甚至在騎車爬坡或是走樓梯時會感到膝蓋疼痛，即使認真的進行物理治療也未見明顯改善，經醫師建議注射玻尿酸後，不僅減輕膝蓋的疼痛感，感覺膝蓋的活動也順暢許多。

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退化性關節炎　不再是老年專利

隨著運動風氣的興盛，舉凡路跑、登山、自行車等運動傷害發生率也逐年增加，若沒有給予身體足夠的時間修復或接受治療，都有可能累積成退化性關節炎。門諾醫院骨科醫師蔡傳恩表示，一旦發生退化性關節炎，適當的治療很重要，千萬不要覺得還可以忍耐就不就醫，否則嚴重惡化的結果，不僅影響生活品質，最後還得接受膝關節置換手術。

門諾醫院骨科醫師蔡傳恩表示，玻尿酸對於發炎、潤滑與止痛確實有不錯的療效且幾乎不會引發其他副作用，在治療上相對安全有效。玻尿酸是一種多醣體，具有高度吸水及黏彈的特性，不僅是關節軟骨組成的一部分，也是關節腔潤滑液的主要成份之一，可以幫助關節活動順暢並降低關節軟骨之間的磨損。

運用「玻尿酸」　醫美骨科皆有效

蔡傳恩醫師指出，如果關節軟骨已經嚴重磨損，那麼玻尿酸的治療效果就非常有限，醫師還是會依患者的狀況評估最適合的治療方式。而玻尿酸的注射也非一勞永逸，平均一劑可維持半年到一年，對於輕、中度退化性關節炎的患者來說，不僅可延緩退化的速度，對於膝關節的保養也不失為一項新選擇。

蔡傳恩醫師強調，臨床上許多患者打了玻尿酸後，仍繼續從事劇烈的運動或是不正確的姿勢，忽略了平常的保養與休息，以至於關節持續退化，最後仍難免手術。除了接受治療外，患者可採漸進式的運動來活動關節，幫助關節恢復功能。如出現膝蓋疼痛、關節僵硬、活動時膝蓋發出"喀拉"聲音、爬樓梯或爬坡時感覺無力、出現疼痛等症狀，有可能是退化性關節炎，呼籲民眾應及早就醫治療！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53427

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