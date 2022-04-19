「削臉少年」父竟從事詐騙！募款全賭光 還逼兒子簽本票
新北市一名15歲許姓少年不幸罹癌，還因治療被削除部分左臉，累積上百萬元醫藥費，其父聲稱無力償還，尋找愛心協會求助，並募款成功，沒想到許父卻將款項「挪為私用」，繳納欠債，也被起底是詐騙集團成員，每次簽樂透都花1、2萬元包牌，前後至少借了上百萬元，還讓兒子簽本票吃官司；如今，許父為了躲債，帶著兒子人間蒸發，讓不少幫助過少年的民眾相當擔心。
據了解，前年12月間，《社團法人愛的延續公益協會》在臉書上PO文指出，38歲許姓單親爸爸獨自照顧兒子，許姓少年在7歲時就罹患「惡性橫紋肌肉瘤」的罕見癌症，歷經多年長期的化療、手術、顏面挖除治療，龐大費用讓許父吃不消，求助社會大眾，終於讓費用有著落。
怎料，事實不像表面看似那麼簡單，根據《鏡週刊》報導，許父其實是詐騙集團，還積欠大筆賭債，去年3月間，許父先致電協會哀求表示「醫院已安排治療，必須馬上匯款」，協會因此先匯款70萬，並答應讓他事後再提供單據核銷即可，但許父一直找理由推託，直到協會接到醫院來電，才知道受騙，且已被許父取走約160餘萬善款。
許父長期利用兒子的病況對外求援，連自己朋友都不放過，根據許父友人指出，許父每次樂透包牌都是1、2萬元起跳，輸了，就用兒子罹癌的藉口借錢，前後至少借了上百萬元沒有還，還讓當時年僅8歲兒子簽下本票、吃上官司，囂張行徑令人髮指。（編輯：孫唯容）