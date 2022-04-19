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高雄今63確診　陳其邁：同住親友、密閉空間屬高風險場所

▲陳其邁指出，今年4月初高雄娛樂場所雖然連續7天沒有確診個案，這波已經壓下來，但疫情仍隨著南北移動。（圖／高市府提供）
▲陳其邁指出，今年4月初高雄娛樂場所雖然連續7天沒有確診個案，這波已經壓下來，但疫情仍隨著南北移動。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-19 16:18:42

高雄市今（19）日新增63例本土病例，市長陳其邁表示，其中9例居家隔離陰轉陽、16例有外縣市旅遊史，密切接觸者38例，新增最多。市長陳其邁表示，38例中，有18例為同住家人、9例是餐飲娛樂、8例為職場環境，另有3例是高風險場域。陳其邁指出，今年4月初高雄娛樂場所雖然連續7天沒有確診個案，這波已經壓下來，但疫情仍隨著南北移動，外縣市旅遊史進入家裡及特定場所波動。

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▲高雄市4月19日疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄市4月19日疫情總覽。（圖／高市府提供）
至於，在外縣市旅遊史16例當中，來自台北、台中、嘉義、澎湖、屏東等地，案37885有北部旅遊史，4/15也曾參與張惠妹小巨蛋演唱會。陳其邁指出，高雄的娛樂場所群聚風險也逐漸排除，但跨縣市難以阻斷，疫情已進入社區傳播。

▲具外縣市活動史確診個案。（圖／高市府提供）
▲具外縣市活動史確診個案。（圖／高市府提供）
陳其邁提醒，疫情已經進入社區傳播狀況，最快的避免方式就是戴好口罩和打疫苗。在密閉空間的活動還是要盡量是自己熟識的親友，在溯源上會比較容易，也了解彼此的健康狀況。陳其邁也說，高雄前幾波感染都壓下來，但北部多點感染源沒有壓抑下來，現南北移動沒有禁止，還是主要風險，另到KTV唱歌與吃飯還是具有風險。

▲高雄市新增個案表列。（圖／高市府提供）
▲高雄市新增個案表列。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎表示，16例有外縣市旅遊史，包括台北4例、台中1例、澎湖2例、嘉義4例、屏東5例等。其中案37885在4月15日至17日至台北旅遊，15日參加張惠妹台北小巨蛋演唱會。案36724、案26725都是11日到15日至澎湖旅遊，還沒回到台灣本島時就有症狀確診，與確診個案有重疊足跡。

潘炤穎表示，今天確診有兩人雖互不認識，但在14日同在網咖造成染疫。另外有三個確診個案，分別是37891、37582、37888等三人在16日有漢來大飯店9樓國際宴會廳（金龍廳）足跡，當天是某團體年會，會員大會有200多人參加，目前衛生局匡列第一圈接觸者，後續會增對200多人匡列採檢。

今天確診足跡，地點包含老四川巴蜀麻辣燙高雄中華總店、高雄大遠百11樓美食天地、IKEA、好樂迪KTV建工店、漢來宴會廳等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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