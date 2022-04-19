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柯文哲挨批漠視醫療量能短缺？北市府：不明究理胡亂開砲

▲針對外界批評北市府漠視醫療量能短缺，北市府方面回應，北市府全心防疫，防疫人員日夜難休，有心人不明就裡就胡亂開砲毫無幫助，只是徒增民眾焦慮。（示意圖／記者李春台攝）
▲針對外界批評北市府漠視醫療量能短缺，北市府方面回應，北市府全心防疫，防疫人員日夜難休，有心人不明就裡就胡亂開砲毫無幫助，只是徒增民眾焦慮。（示意圖／記者李春台攝）

記者丁上程／台北報導

2022-04-19 15:45:45

新冠肺炎疫情近日逐漸升溫，首都台北市每日確診數也逐漸創新高。國民黨議員擬參選人柳采葳爆料，台北市一名因為接觸確診者而遭到匡列的民眾，等了超過20小時卻一直等不到防疫計程車，除了質疑北市醫療量能不足外，更批評柯文哲「不要人在隔離，也把民眾的焦慮隔離在外」。對此北市府方面回應，表示相關人員日以繼夜全心在防疫，「有些人心中卻只有選舉，不明就裡就胡亂開砲，根本毫無幫助，只是徒增民眾焦慮。」

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柳采葳爆料，台北市一名蔡姓男子，18日下午5點接到衛生局通知，6點將會有防疫計程車，接送他到隔離地點。但是這位蔡先生等了將近20個小時，隔天中午都還沒等到！他想再打電話詢問，都是無人接聽。由於家中沒有快篩試劑，蔡先生相當擔心卻無能為力，只能繼續等待。

柳采葳指出，新冠疫情爆發，台北市防疫能量還足夠嗎？防疫計程車不足，民眾接觸確診者，卻只能被關在家中，恐慌無人理。「我們都知道北市現在人力緊迫，但希望正在隔離的台北市長柯文哲、副市長黃珊珊，可以看見問題。」柳采葳說，北市府應積極拿出解決方法，不要人在隔離，也把民眾的焦慮隔離在外。

對此北市府方面也隨即回應，副發言人魏文元指出，全台本土確診人數已經爆增到1626例，各縣市都開始面臨醫療量能緊繃狀態，現在光是確診者篩檢、隔離就佔據絕大多數的防疫人力，指揮中心也早已宣布開始以居家照護保存醫療量能。而與確診者有接觸被匡列的居家隔離者更是確診者數目數十倍以上，值此防疫量能緊繃的時候，必然是以確診且有症狀者優先處理。

魏文元強調，台北市政府為控制疫情，仍盡量安排防疫計程車等防疫措施服務市民，避免人與人之間的接觸風險，人在隔離中的柯文哲市長和黃珊珊副市長，更是每天召開防疫會議積極解決問題，除開設加強版防疫專責旅館及區級關懷中心，也建請中央縮減匡列範圍，提前部署將戰力留在最緊急的戰場。

而針對柳采葳的言論，魏文元直言，北市府全心防疫，防疫人員日夜難休，有些人心中卻只有選舉，不明就裡就胡亂開砲，根本毫無幫助，只是徒增民眾焦慮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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