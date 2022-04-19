反公司化到底！台鐵企工預告端午、中秋、國慶「不加班」
台鐵改革即將在本周揭開新序幕，「國營事業台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」也就是台鐵公司化條例，21日於立法院逕行逐條審查，而反對公司化條例的台鐵企業公會今（19）日再出招！企工表示，稍早以臨時臨時聯合理事會決議通過，今年度的端午節、中秋節、國慶日將如同51勞動節採取「不加班」行動，要求中央與基層溝通後再議。
台鐵企工決議通過「民國111年，端午節、中秋節、國慶日不加班」活動，各地區分會開始預備簽署作業。會中亦決議下達鐵路工會各地區分會勞動節不加班人員，在4月30日收班後，交通接駁因應計畫。
台鐵企工重申，工會與員工並不抗拒台鐵改革，「但行政院交通部太鴨霸，條例太草率，我們訴求撤回草案、重新協商，再送立法」，並不是抗議草案對鐵路安全的忽視，還包含了勞工意識的覺醒，以及對抗讓民眾生活更辛苦的利益組織，希望社會大眾體諒可能帶來的不便。
另外工會也表示，在15日協商，交通部長王國材維持一貫態度，不同意將草案退回重新協商，致協商宣告破局，「難道是已瓜分好利益，不用也不能與工會協商再送立法院嗎？況且，交通部所送的草案根本沒有在鐵路安全上下功夫。」
工會指控，台鐵基層背負高層造成的錯誤政策，中央卻「作賊喊抓賊」，至今還想用道德喊話，消費擁有運輸天職使命感的台鐵人，持續壓榨台鐵員工，要求員工主動放棄行使基本勞權的權利，因此將依據《勞基法》第84條，台鐵員工為公務員兼具勞工身分，拒絕加班，是身為一個人最基本的權利。