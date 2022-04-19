一級能效家電該換啥？過來人抖「2吃電怪」：夏天超有感
夏天即將來臨，開始是用電的旺季，許多民眾都會注意該如何節約用電，或是選用有標示「一級能效」的家電用品，替自己的荷包省錢。一名網友就傷腦筋不知該先換家中哪一項節能家電，引起網友熱烈討論。
一名網友在《PTT》發文「家裡要換一級能效家電優先換誰？」，表示夏天即將來到，為了省電打算換掉家中所有的老舊電器，只是長輩聽信電器行的推薦，在去年剛換定頻窗型冷氣讓原PO很擔心電費會破表，因此想了解換一級能效的冷氣真的有差嗎？還是該先換哪一項家電呢？
貼文一曝光，立刻引來許多過來人回應，其中最多人點名冰箱與冷氣：「冷氣跟冰箱，真的省電有感」、「冰箱啦，24hr開著的東西」、「冰箱是開整天的，優先」、「冰箱有感，原本死撐著不換冰箱（至少25年）的長輩，在兩個月後收到帳單傻眼，還說電費真的差那麼多喔」、「除了冷氣其他都不是急件」、「冷氣超有感，電熱水瓶也是」。
另外也有人提供經驗談：「我家家電幾乎都是一級能效的，也有電熱水器、加壓馬達，四層樓用電，每期電費大概1500以下，所以每個月大概750」、「如果你要換冷氣就要趁現在，夏天要排隊安裝，而且還不一定有貨」、「作息固定，電熱水器就加裝定時器開關機」、「透天，兩個月1000元，冰箱先換，冷氣…聽說窗型耐用啦，電費就放他去吧」。（編輯：陳珮瑜）